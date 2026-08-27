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Chciała skrócić sobie drogę, została potrącona

 Elbląg, Chciała skrócić sobie drogę, została potrącona
Fot. Anna Dembińska

Dziś (27 sierpnia) doszło do potrącenia motorowerzystki, która poruszała się ciągiem pieszo-rowerowym. Kobieta doznała poważnego złamania nogi. Zobacz zdjęcia.

Do wypadku doszło po godz. 16 na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego z ul. Bocianią. Z relacji pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że 25-letnia kobieta kierująca motorowerem jadąc od mostu Wyszyńskiego chciała skrócić sobie drogę bo był korek i wjechała na drogę pieszo-rowerową. Następnie kobieta wjechała na przejazd dla rowerzystów, gdzie została potrącona przez samochód, który skręcał w ul. Bocianią. 25-latka doznała urazu kończyny dolnej, została przetransportowana do szpitala. Zarówno kierujący autem jak i motorowerem byli trzeźwi. Winą za to zdarzenie obciążona zostanie motorowerzystka.


A moim zdaniem...

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Chciała skrócić sobie drogę, została potrącona
Chciała skrócić sobie drogę, została potrącona
Chciała skrócić sobie drogę, została potrącona
Chciała skrócić sobie drogę, została potrącona

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