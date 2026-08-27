Co malują na Zatorzu?

Co kojarzy się wam z Zatorzem – zapytali urzędnicy mieszkańców tej części Elbląga. Odpowiedź poznamy na muralu, który powstaje na jednej ze ścian Szkoły Podstawowej nr 14. Zobacz zdjęcia.

19 sierpnia przy Szkole Podstawowej nr 14 na elbląskim Zatorzu odbyły się warsztaty dotyczące „street art”.

- Chcieliśmy, aby mieszkańcy Zatorza mieli swój symbol – mówi Sylwia Bożyk z Urzędu Miasta. - I tak, w wielkim skrócie powstał pomysł na powstanie muralu. Na warsztatach zapytaliśmy mieszkańców: dzieci i dorosłych, z czym im się Zatorze kojarzy. Przewijał się motyw pociągu i samolotu, które oczywiście znajdą się na muralu.

Efektem tego będzie mural, który właśnie powstaje na szkolnym budynku. Poszliśmy zobaczyć, co też Dima Snork, elbląski artysta graffiti i tatuażu maluje. Przypomnijmy: Dima Snork jest też twórcą muralu z okazji 130. rocznicy powstania Tramwajów Elbląskich, który znajduje się na jednej z kamienic przy ul. Browarnej w okolicy tramwajowej zajezdni.

Na jednej ze ścian już widać wyjeżdżający pociąg, niemal wszędzie namalowane są kontury, kawałek „gołej ściany” sugeruje, że na widzów czeka jeszcze niespodzianka...

Cały mural ma być gotowy w pierwszej połowie września. Dokładny termin uzależniony jest od warunków atmosferycznych determinujących możliwość pracy.

Mural powstaje w ramach projektu „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”. W ramach projektu jest realizowane kilka działań w dzielnicy położonej pod drugiej stronie torów. Już niebawem (4 września) mieszkańcy zasadzą drzewa w okolicy garaży przy ulicy Skrzydlatej.