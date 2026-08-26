Wrzesień pełen zmian w szkołach

Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli od nadchodzącego roku szkolnego? Nowe podręczniki i przedmioty oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych to tylko niektóre z nich. Między innymi o tym rozmawiano dzisiaj (26 sierpnia) podczas konferencji oświatowej z udziałem kurator i dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się w Elblągu. Zdjęcia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nowe zasady nauczania, które zaczną obowiązywać od 1 września. To jeden z elementów „Reforma26. Kompas Jutra”. Zmiany, zdaniem resortu, mają uporządkować wymagania stawiane uczniom, zwiększyć rolę nauczyciela w planowaniu nauki i sprawić, by edukacja była bardziej angażująca oraz praktyczna. Reforma kładzie również większy nacisk na higienę cyfrową i ograniczenie korzystania z ekranów podczas nauki. Zamiast tego uczniowie mają częściej zdobywać wiedzę poprzez doświadczenia, projekty i zajęcia rozwijające kompetencje potrzebne także poza szkołą. Podczas dzisiejszej konferencji dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego wraz z kurator oświaty podsumowali miniony rok szkolny i omówili wyzwania, które czekają uczniów i nauczycieli od 1 września. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji.

- Jesteśmy na takim etapie, który pozwala już tę reformę wdrożyć. Wszyscy są przeszkoleni, przygotowani, wiedzą na czym to ma polegać - mówi Jolanta Weronika Skrzypczyńska, warmińsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie.

Nową formą pracy uczniów będzie tydzień projektowy, która od roku szkolnego 2026/2027 ma pojawić się w szkołach podstawowych. W praktyce uczniowie przez wyznaczony przez szkołę tydzień będą pracować nad projektami zamiast realizować lekcje w tradycyjny sposób. Mogą np. badać lokalną historię, przygotować wydarzenie, przeprowadzić doświadczenia, stworzyć wystawę, podcast czy projekt ekologiczny.

- Da to uczniom przede wszystkim rozwój kreatywności, nauczy współpracy w grupie, a nauczyciele będą mogli lepiej poznać pasje swoich uczniów. Uważam, że to bardzo dobry pomysł i dużo szkół już pracuje projektami. My nastawiliśmy się w tematach na rozwój kompetencji cyfrowych, bo jesteśmy małą szkołą wiejską, ale również na pasje przyrodnicze, geograficzne, ale też na przykład na aspekt kulturowy, bo u nas są przecież mieszkańcy z różnych regionów – mówi Bożena Turczyn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie (powiat braniewski).

Wraz z 1 września 2026 roku w życie wchodzi ustawowy zakaz korzystania w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

- Zakładamy, że wpłynie to pozytywnie na uczniów, ponieważ nie można żyć w wirtualnym świecie przez większość dnia. Chcemy, aby uczniowie zaczęli ze sobą rozmawiać, nawiązywać relacje, a nie tylko żyli w świecie wirtualnym – zaznacza kurator Jolanta Weronika Skrzypczyńska.

Katarzyna Lubnauer zapewnia, że resort zrobił wszystko, by szkoły były dobrze przygotowane do nowej podstawy programowej.