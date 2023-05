Majówka w Kinie Światowid

To będzie wyjątkowy tydzień w Kinie Światowid. Warto zaplanować sobie wolny czas na wydarzenia nie tylko filmowe.

Najbliższe dni w Kinie Światowid upłyną pod znakiem wyjątkowych wydarzeń. W czwartek 18 maja o godz. 18.00 powróci dobrze znany wszystkim kinomaniakom cykl – „Krótka Historia Polskiego Kina”. Tym razem w repertuarze pojawi się znakomity dramat Kazimierza Kutza pt. „Nikt nie woła”. Film uznawany jest za jedną z najpiękniejszych plastycznie polskich produkcji. Wystylizowane czarno-białe zdjęcia oddają stan duszy pary młodych ludzi zupełnie zagubionych w nowej rzeczywistości i księżycowym pejzażu powojennego miasteczka na Ziemiach Zachodnich.

W piątek z kolei, rusza kolejna odsłona Weekendu z Millennium Docs Against Gravity. To święto dla wszystkich miłośników kina dokumentalnego. Kino Światowid dołącza do grona kin, które prezentują znakomite filmy na seansach przedpremierowych. W tym roku odbędą się pokazy 6 filmów, które są podróżą od zakamarków internetu („I król rzekł: Co za fantastyczna maszyna!") przez historię radykalnej przemiany polskiego dwudziestolatka („Prawy chłopak"), opowieść o legendarnej fotografce-aktywistce Nan Goldin („Całe to piękno i krew") i szalonym świecie Davida Lyncha („Lynch/Oz") aż po wizytę w estońskich saunach („Siostrzeństwo świętej sauny") i przewrotne spojrzenie na to, co dzisiaj znaczy praca („Świat po pracy"). Wydarzenie potrwa od piątku 19 maja do niedzieli 21 maja.

Nie zabraknie też czegoś dla fanów transmisji operowych. 20 maja o godz. 18.55 będzie można obejrzeć znakomity spektakl „Don Giovanni”. Utwór Mozarta powraca na deski The Metropolitan w nowej inscenizacji. Gwiazdorską obsadę poprowadzi baryton Peter Mattei jako charyzmatyczny Don Giovanni. Partnerować będą mu bas-baryton Adam Plachetka jako Leporello, a także sopranistki: Federica Lombardi, Ana María Martínez i Ying Fan, jako miłosne podboje Don Giovanniego — Donna Anna, Donna Elvira i Zerlina. Na scenie zobaczymy też tenora Bena Blissa w roli Don Ottavia.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Kina Światowid – www.kino.swiatowid.elblag.pl