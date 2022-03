Marzeń przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Kongres Marzycielek – wernisaż tej wystawy odbył się wczoraj (3 marca) w Centrum Sztuki Galerii EL. To dwuletni projekt, który sięga do kulturalnej historii Elbląga, konkretnie Biennale Form Przestrzennych. Zobacz zdjęcia.

- Zaprosiłam dwie artystki do wspólnej wystawy, na początku zależało mi na konfrontacji ich twórczości. Gdy przyjechały tutaj na zaproszenie w 2019 r., były bardzo zainteresowane tym miejscem, Elblągiem, działalnością galerii, także wydawniczą - mówiła podczas wernisażu Karina Dzieweczyńska, kuratorka wystawy. - Jedną publikacją zainteresowały się najbardziej, z 2015 roku, która powstała jako publikacja jubileuszowa dotycząca 50-lecia Biennale Form Przestrzennych... - podkreśliła.

Uwagę artystek w tej książce przyciągnęły fotografie elblążan, którzy robili sobie zdjęcia przy formach przestrzennych w latach 60' i 70' XX wieku. Postanowiły również zrobić sobie zdjęcia przy obiektach Otwartej Galerii Form Przestrzennych... i zaprosić elblążan do tego samego.

Jak podkreślała Iwona Demko, wystawę podzielono właśnie na trzy takie części: wspomniane archiwalne zdjęcia, fotografie zrealizowane przez artystki z zaproszonymi przez nie osobami i fotki elblążan, którzy publikowali je w sieci z oznaczeniem #kongresmarzycielek.

- Większość zdjęć (archiwalnych – red.) udało się podpisać, to zasługa Kariny Dzieweczyńskiej - wskazywała Iwona Demko.

- Ekspozycja została tak przygotowana, żebyście państwo mogli w niej partycypować jako autorzy, - mówiła Agata Zbylut. - Po zakończeniu wystawy czy na finisażu te zdjęcia, które widzicie na fioletowych zasłonach, te wasze zdjęcia, można będzie odkleić i ze sobą zabrać – zaznaczyła.

Fot. Michał Skroboszewski

Wernisażowi towarzyszyła niewielka gazetka przedstawiająca zdjęcia z Kongresu Marzycielek.

- Archiwalne czarno-białe zdjęcia, odnalezione przez Karinę Dzieweczyńską i opublikowane w jubileuszowym katalogu przedstawiają ludzi szczęśliwych. Dokładnie tak wyglądały domowe albumy w epoce fotografii analogowej i tak zazwyczaj wyglądają dzisiaj nasze kolekcje zdjęć umieszczone na profilach społecznościowych. To w najprostszej linii przodkowie współczesnych selfie – czytamy w niewielkiej publikacji.

Kto wie, może za kilkadziesiąt lat w Galerii EL jako archiwalne zostaną ukazane zdjęcia z „teraźniejszego” Kongresu Marzycielek? Ciekawe, czy w mieście będzie do tego czasu więcej form przestrzennych?

Część wczorajszego spotkania upłynęła pod znakiem inwazji Rosji na Ukrainę.

- Nie sposób nie odnieść się do realiów - nawiązała do wojny Emilia Orzechowska, która pełni obowiązki dyrektor Galerii EL. - Myślę, że wszyscy mamy teraz podobne marzenia: żeby był pokój – dodała. Podkreśliła, że galeria włączyła się w pomoc Ukrainie. Podczas wernisażu można było kupić symboliczne cegiełki, znaczki z barwami Ukrainy. Centrum Sztuki Galeria EL uruchomi też wkrótce dodatkowe wydarzenia poświęcone uchodźcom. - W przyszłym tygodniu część przestrzeni galerii zmieni się w codzienną świetlicę, w miejsce, gdzie nowi mieszkańcy i mieszkanki Elbląga będą mogli przyjść, skorzystać bezpłatnie z internetu, dzieci będą mogły się pobawić itd. – mówiła dyrektor. - Przygotowujemy się do tego, ponieważ myślimy, że ta pomoc będzie potrzebna i będą to działania długofalowe - zaznaczyła Emilia Orzechowska.

Zapowiedziała też kolejne wernisaże i wydarzenia w galerii. Kongres Marzycielek potrwa do 24 kwietnia. Od 10 marca do 8 maja będzie można oglądać wystawę Natalii Dopkoskiej „Tak mi się wydaje”, a od 17 marca do 24 kwietnia wystawy: „Naczynia jakby połączone” Agaty Królak i „Nie wiedziałem, że jestem gwiazdą” Adrianny Leszczyńskiej.