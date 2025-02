Marzenia o Muzeum Techniki i Przemysłu

- Karton po butach z Spółdzielczych Zakładów Obuwniczych im. M. Buczka w Elblągu, pamiątkowy medal z okazji 35-lecia Spółdzielni Przemysłu Skórzanego "Plastyk" to tylko niektóre eksponaty, które można oglądać w elbląskiej Kaponierze prowadzonej przez Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar“. Te i inne eksponaty mogą być początkiem kolekcji planowanego Muzeum Techniki.

Wczorajsze (10 lutego) „Spotkanie z Historią“ zorganizowane klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia w Elblągu przy ul. Królewieckiej było też okazją do zaprezentowania licznie zgromadzonej publiczności idei powstania Muzeum Techniki i Przemysłu w Elblągu. Dyskusja na temat powstania placówki trwa od kilku lat. Głównym kołem napędowym są osoby związane ze Stowarzyszeniem Historyczno- Poszukiwawczym „Denar“.

- Muzeum Techniki i Przemysłu jest to marzenie moje, ludzi związanych ze stowarzyszeniem „Denar“. Wiadomo, że jest proces. Kwestia lat, a nie miesięcy - mówił Grzegorz Nowaczyk, kustosz Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Denar“

- Przyświeca myśl o tym, żeby powstało Muzeum Techniki. Ale za nim powstanie , to trzeba coś do niego „nazbierać“ - dodał Juliusz Marek, pasjonat elbląskie historii. - I właśnie to się dzieje.

Co mogłoby się znaleźć w Muzeum, można zobaczyć w Kaponierze - wystawie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Denar“ . Na wystawie można zobaczyć m. in. opakowanie po butach z elbląskiej spółdzielni im. M. Buczka, dyplom uznania dla pracownicy Zamechu, męską pidżamę wyprodukowaną w elbląskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego Truso, damską nocną koszulę (również produkcji ZPO „Truso“). To z czasów „polskich“. Z okresu niemieckiego pochodzą m. in. akcje firm, narzędzia, pamiątkowy talerz z logo Komnicka, pamiątki po fabryce cygar...

fot. Anna Dembińska

Tu osobista dygresja autora: Kaponiera powoli zaczyna pękać w szwach. Mimo wszystko elbląscy pasjonaci historii proszą o więcej.

- Zwracamy się z apelem do wszystkich elblążan, żeby nie wyrzucać, żeby pozostawiać wszystko, co może mieć jakąkolwiek wartość „pamiątkarsko-historyczną“ związaną z elbląskimi zakładami. Od podziękowań, świadectw począwszy poprzez wyroby, maszyny, narzędzia, które z nich pochodzą - mówił Juliusz Marek. - Czas ucieka i niektórych rzeczy już nie da się odtworzyć. Nie znaleziono do tej pory kompletnego samochodu z Komnicka, ciągniki tak, samochodu nie.

- Ucieszył nas jeden niepozorny przedmiot, bardzo banalny: karton po butach. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że w Elblągu były zakłady obuwnicze im. Buczka. [Spółdzielcze Zakłady Obuwnicze im. M. Buczka - przyp. SM] - opowiadał Grzegorz Nowaczyk. - Butów nie udało się zorganizować, może ktoś ma. Karton z oryginalną nalepką - dziś banalna rzecz, ale za 50 lat ten karton będzie miał przeogromną wartość. Dziś te rzeczy trafiają na śmietnik, do piwnicy. A można z tego zrobić fantastyczną rzecz.

Przypomnijmy, że do Urzędu Miejskiego trafiła petycja w sprawie utworzenia Muzeum Techniki w Elblągu.