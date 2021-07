Marzycielki wracają do Elbląga

Rok temu Iwona Demko i Agata Zbylut ukończyły postawione sobie wyzwanie, by w odświętnych strojach sfotografować się w towarzystwie wszystkich elbląskich form przestrzennych. W niedzielę 11 lipca wracają do Elbląga, by tym razem zrobić sobie wspólne zdjęcia z mieszkańcami przy dwóch wybranych realizacjach, a na początku 2022 roku efekty swoich 2-letnich działań zaprezentują na dużej wystawie w Galerii EL.

Artystki zachęcają wszystkie mieszkanki i mieszkańców Elbląga do wykonania wspólnych zdjęć z formami przestrzennymi. Obie marzycielki o formach piszą następująco: „Rzeźby umieszczone w przestrzeni publicznej czynią z Elbląga miasto wyjątkowe na skalę całego kraju, gdyż żadne inne, nie posiada aż tylu (ponad 50!) metalowych obiektów w swojej przestrzeni, co więcej, których autorami są znani polscy awangardziści, a od 2012 roku również współcześni artyści. Kiedy w poł. lat 60. ubiegłego wieku powstawały pierwsze rzeźby, nazwane wówczas formami przestrzennymi, mieszkanki i mieszkańcy Elbląga fotografowali się przy nich w odświętnych strojach z dumą i radością. Formy ozdobiły parki, skwery i ulice. Od tamtego czasu minęło ponad 55 lat, a obiekty zrosły się na tyle z tkanką miejską Elbląga, że stały się dla większości elblążan i elblążanek niemalże niewidoczne. W 2019 roku, gdy po raz pierwszy – na zaproszenie kuratorki Kariny Dzieweczyńskiej – przyjechałyśmy do Galerii EL, zainspirowałyśmy się właśnie tymi zdjęciami sprzed lat i postanowiłyśmy powtórzyć ten sam gest. Latem 2020 roku sfotografowałyśmy się przy wszystkich rzeźbach, do wspólnych zdjęć zaprosiłyśmy kuratorkę, wszystkie ubrałyśmy odświętne stroje. Uruchomiłyśmy także akcję fotografowania się przy formach, zachęcając wszystkich do robienia sobie przy nich selfie i wrzucania zdjęć w mediach społecznościowych z hasztagiem #KONGRESMARZYCIELEK. Niektóre ze zrobionych wówczas zdjęć już dziś można odnaleźć na Wikipedii przy poszczególnych nazwiskach autorów form, a pozostałe zdjęcia otagowane hasłem #kongresmarzycielek znajdą się na planowanej na wiosnę 2022 roku wystawie, która będzie podsumowaniem naszego projektu.” Prace przy Kongresie Marzycielek trwają. Artystki ponownie przyjadą do Elbląga (już w najbliższą niedzielę – 11 lipca) i będą zachęcać mieszkanki i mieszkańców do fotografowania się przy formach. Tym razem postanowiły zrobić wspólne zbiorowe zdjęcia z wszystkimi chętnymi przy dwóch wybranych realizacjach. Mamy szczerą nadzieję, że dołączy do nas liczne grono mieszkańców i mieszkanek. Zbiorowe zdjęcia powstaną w czasie dwóch spotkań: 11 lipca (niedziela) o godz. 15.00 w Parku Traugutta – fotografujemy się przy formie Jana Chwałczyka (potocznie zwana „wiatrakiem”). 12 lipca (poniedziałek) o godz. 18.00 w Parku Kajki – fotografujemy się przy formie Jerzego Lengiewicza (potocznie nazywana „anteną wrogiego nasłuchu”).

Wojciech Minkiewicz, Centrum Sztuki Galeria EL