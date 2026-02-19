Masz głos? Czas, by go usłyszano. Przed nami rejonowe eliminacje 71. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Elblągu

Już 7 maja 2026 roku o godz. 10:00 na Scenie na Piętrze w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się eliminacje rejonowe 71. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. To wydarzenie od lat przyciąga tych, dla których literatura nie jest tylko tekstem na papierze, ale przestrzenią osobistej wypowiedzi.

Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem lub osobą dorosłą i czujesz, że scena to miejsce, w którym potrafisz oddać sens, emocje i rytm słowa – warto podjąć to wyzwanie.

Konkurs z tradycją i przesłaniem

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, organizowany od dziesięcioleci przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych kulturze słowa. W tegorocznej, 71. edycji organizatorzy rezygnują z patrona roku, kierując uwagę uczestników ku ważnemu momentowi historycznemu – rokowi 1956 i środowisku twórców skupionych wokół Grupy Współczesność.

To zaproszenie do sięgania po teksty, które rodziły się w czasie przełomu – kiedy słowo odzyskiwało wolność i społeczną wagę. Dla uczestników może to być inspirujący punkt wyjścia do własnych, odważnych interpretacji.

Cztery drogi do sceny

Eliminacje rejonowe w Elblągu obejmują cztery formy konkursowe:

Turniej recytatorski – uczestnicy przygotowują dwa wiersze i fragment prozy, z czego prezentują jeden wiersz i jeden utwór prozą (łączny czas do 10 minut).

Turniej poezji śpiewanej – wyłącznie dla solistów. Trzy utwory śpiewane i jeden recytowany, z obowiązkiem zaprezentowania przynajmniej jednej kompozycji z nową muzyką (do 12 minut).

Turniej teatrów jednego aktora – spektakl oparty na dowolnym materiale literackim, do 30 minut.

Turniej „Wywiedzione ze Słowa” – forma otwarta, łącząca słowo z ruchem, dźwiękiem czy rekwizytem (do 7 minut).

We wszystkich przypadkach repertuar musi być nowy – nieprezentowany wcześniej w innych konkursach czy przeglądach.

Dla kogo?

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów lub osób dorosłych.

W eliminacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Elbląga oraz okolicznych miejscowości: Frombork, Tolkmicko, Młynary, Milejewo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, Pasłęk, Godkowo, Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta i Pieniężno.

To szansa, by zaprezentować się przed jury i publicznością, a w dalszej perspektywie – przejść do kolejnych etapów konkursu.

Nie odkładaj zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 kwietnia 2026 roku.

Formularze można przesłać mailowo na adres: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl, dostarczyć osobiście do CSE „Światowid” lub wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Zgłoszenie na 71. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski” – na adres: CSE „Światowid” w Elblągu, Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 611 20 59. Karty zgłoszeniowe, harmonogramy itd. tutaj.