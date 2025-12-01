Mateczki adwentowe na dużym ekranie 

Organizatorzy cyklu „Elbląg na dużym ekranie” zapraszają na spotkanie z elbląskimi Mateczkami adwentowymi. Ten stary, chrześcijański zwyczaj ma szansę powrócić na ulice Elbląga za sprawą elbląskich przewodniczek turystycznych: Małgorzaty Kobus i Benity Kończak oraz odtwórczyni historycznej i animatorki Elżbiety Mieczkowskiej z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, tworzących Grupę Nieformalną "Trzy", która przygotowała projekt pozyskała na jego realizację grant.

Ubrane w historyczne stroje mateczek panie przez kolejne cztery niedziele adwentu będą przypominać dawną tradycję, znaną wyłącznie w Elblągu. Zwyczaj, który sięga XVII wieku, ściśle powiązany był z chrześcijańskim obowiązkiem jałmużny postnej oraz zapewnieniem szpitalom i przytułkom dla ubogich wsparcia i świątecznego ich zaopatrzenia.

Mateczki wypatrywane były przez dzieci i dorosłych, bo zwiastowały rychłe nadejście świąt i zapewniały dzieciom otrzymanie oczekiwanych prezentów.

Podczas seansu przypomniane zostaną również inne dawne elbląskie zwyczaje i tradycje. Będzie też o jubileuszu 130-lecia elbląskich tramwajów. A wszystko to w najbliższą środę, 3 grudnia o godz. 18.00 w kinie Światowid. Wstęp wolny.

Na seans pt. „Mateczki adwentowe i inne elbląskie zwyczaje” zapraszają: Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Telewizja „Truso.TV”. Partnerami projektu są: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu i Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.