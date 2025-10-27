Międzynarodowy Dzień Animacji. Projekcje w Kamieniczkach Elbląskich

Z okazji 23. Międzynarodowego Dnia Animacji we wtorek, 28 października, o godz. 18 Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na spotkanie i specjalne projekcje filmowe do siedziby Departamentu Kultury i Organizacji Imprez.

W tym roku mijają nie tylko 23 lata od ustanowienia Międzynarodowego Dnia Animacji, ale także 65 lat od powołania do życia ASIFA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego, stojącego m.in. za rzeczonym Międzynarodowym Dniem Animacji.

Idea tego globalnego święta zrodziła się na początku XXI wieku dla upamiętnienia pierwszego publicznego pokazu animacji Theatre Optique Emile’a Reynauda, który odbył się 28 października 1892 roku w Grevin Museum w Paryżu.

Powszechnie uznaje się to wydarzenie za symboliczny początek historii animacji, a raczej nowożytnej historii animacji. Od 2002 roku MDA jest flagowym wydarzeniem organizowanym na całym świecie przez ASIFA, we współpracy z licznymi organizacjami i festiwalami, m.in. w Polsce z Festiwalem Animacji O!PLA.

Program MDA 2025 składa się z 13 filmów i trwa 82 minuty. Filmy będą z polskimi, a czasem też dodatkowo (jeśli film nie będzie po angielsku) z angielskimi napisami. Program animacji skierowany jest do widzów dorosłych.

28 października (wtorek) godz. 18:00

Kamieniczki Elbląskie - siedziba Departamentu Kultury i Organizacji Imprez, (ul. Św. Ducha 3-4, Elbląg). Wstęp wolny

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? - organizator elbląskich spotkań w ramach Festiwalu Polskich Animacji O!PLA