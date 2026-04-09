Międzynarodowy Dzień Tańca w Elblągu - świętujemy w rytmie cha-chy i samby

29 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca – święto, w którym uczestniczą miliony osób w różnym wieku i o różnym poziomie doświadczenia. Taniec w tym dniu przybiera różnorodne formy: od festiwali i gal, przez warsztaty i lekcje otwarte, po flash moby w przestrzeni publicznej i transmisje online, dzięki którym każdy może choć na chwilę poczuć radość ruchu.

Od idei do globalnego święta

Międzynarodowy Dzień Tańca został ustanowiony w 1982 roku przez Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI) przy patronacie UNESCO. Wybrano konkretną datę – 29 kwietnia – czyli dzień urodzin Jeana-Georgesa Noverre’a, reformatora tańca, uznawanego za ojca współczesnego baletu

Celem święta jest pokazanie, że taniec to nie tylko sztuka, ale też uniwersalny język komunikacji i wspólnoty, który może przekraczać granice kulturowe i polityczne.

Roczne przesłania: głos artystów

Każdego roku przed 29 kwietnia wybitny tancerz lub choreograf przygotowuje oficjalne przesłanie, publikowane przez ITI i UNESCO. Teksty te inspirują społeczność taneczną i pokazują różne oblicza tańca – artystyczne i społeczne.

W 2026 roku przesłanie przygotowała kanadyjska choreografka Crystal Pite, która pisze:

- Jesteśmy tancerzami, wszyscy. Życie nas porusza; życie nas tańczy. Ulotny jak oddech, twardy jak kość – taniec jest z nas zrobiony. Rzeźbimy przestrzeń. Piszemy naszymi ciałami w bezsłownym języku, który jest głęboko zrozumiały. Tańcząc, zdobimy przestrzeń w nas i wokół nas. Tak jak życie, taniec tworzy się i niszczy w każdej chwili. Tak jak miłość, wykracza poza rozum. Lubię myśleć o ciele jako o przestrzeni; miejscu, w którym obecność jest utrzymywana i kształtowana. Kiedy tańczymy, jesteśmy głęboko zaangażowani w doświadczanie tej obecności.

Przesłanie to przypomina, że taniec to nie tylko forma wyrazu, ale też sposób na bycie w uważności.





Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Elblągu

Centrum Tańca Promyk przygotowało z tej okazji kilka atrakcji tanecznych dla mieszkańców.

Warsztaty dla par – cha-cha

Cha-cha to taniec pełen lekkości, radości i dynamicznego rytmu, który rozwija koordynację, poczucie rytmu oraz pewność siebie.

Podczas godzinnych zajęć pary, pod okiem doświadczonego instruktora - Jacka Suchińskiego; poznają podstawowe kroki, nauczą się krótkiej choreografii i spędzą aktywnie czas we dwoje.

Informacje organizacyjne:

Data: 29 kwietnia 2026

Godzina: 19:00

Miejsce: CSE „Światowid” – Galeria Nobilis, Elbląg

Koszt: od 35 zł za parę

Zapisy: tel. 609 977 220

Warsztaty solo – samba

Samba to taniec pełen rytmu, energii i ekspresji. Uczestniczki poznają podstawowe kroki, nauczą się płynnych ruchów i pracy nad pewnością siebie w tańcu. Zajęcia potrwają godzinę, a poprowadzi je także Jacek Suchiński.

Informacje organizacyjne:

Data: 29 kwietnia 2026

Godzina: 18:00

Miejsce: CSE „Światowid” – Galeria Nobilis

Koszt: 25 zł/osoba

Zapisy obowiązkowe: tel. 609 977 220

To doskonała okazja, aby świętować Międzynarodowy Dzień Tańca w praktyce – zarówno w duecie, jak i solo – oraz poczuć radość płynącą z ruchu i rytmu.