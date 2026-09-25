Młodzi i kultura

- Nie możemy dzisiaj zapominać o kulturze, nie inwestując w młode pokolenie – mówił na spotkaniu w Kamieniczkach Elbląskich Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po konferencji uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprezentowali swoje prace w ramach wystawy „SzTUka to MY”. Zobacz zdjęcia.

Spotkanie odbyło się 25 września. Tematem było podsumowanie programu „Bardzo Młoda Kultura 2026-2028”, finansowego ze środków ministerialnych i tworzonego we współpracy z Gminą Miasta Elbląg oraz Stowarzyszeniem TalentART.

Operatorem tej inicjatywy jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid, które przejęło ją od Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

- Chcemy zbudować partnerstwo, partnerstwo instytucji kultury ze społecznością lokalną – mówił Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Światowid.

Od lewej Antoni Czyżyk, Maciej Wróbel, Michał Missan. Fot. Anna Dembińska

Maciej Wróbel zwrócił się do młodych osób, licznie zgromadzonych na wydarzeniu, wyjaśniając cel programu.

- Jest on dedykowany mieszkańcom mniejszych miejscowości, poniżej 50 tys. mieszkańców po to, żebyście mogli jako młodzi odbiorcy kultury być nie tylko uczestnikami tego świata kulturalnego, ale także jego współautorami, kreatorami tego świata – tłumaczył Wróbel.

Odniósł się również do cyfryzacji dzisiejszego świata.

- Dzisiaj w świecie algorytmów, platform społecznościowych, świata internetu, w którym każdy z nas jest obecny, sięganie do kultury, do rdzenia kulturowego naszego narodu jest niezwykle istotne – zaznaczał Wróbel - Bardzo chcemy, żebyście każdego dnia w swoich szkołach mogli uczyć się tego, jak cyfrowy świat się zmienia i jakie niesie ze sobą zagrożenia. Stąd na przykład w podstawie programowej szkół podstawowych i średnich edukacja medialna, a niedługo wiedza o filmie, czyli inwestycja w wiedzę o tym, jak kultura jest ważna i jak jest zbudowana.

W konferencji wziął również udział prezydent Elbląga Michał Missan, który m.in. dziękował młodzieży za udział w inicjatywie.