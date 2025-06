Młodzi wirtuozi docenieni

Elbląski Klub Rotary przyznał coroczne stypendia i Laury Młodych Wirtuozów najzdolniejszym absolwentom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Koncert laureatów odbył się w czwartek wieczorem. Zobacz zdjęcia.

- To już trzecia edycja Laurów Młodego Wirtuoza. Wspaniale się ten projekt rozwija, bardzo dziękujemy za wsparcie i docenienie – mówił Andrzej Korpacki, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Laury Młodych Wirtuozów to stypendia przyznawane przez Elbląski Klub Rotary najzdolniejszym absolwentom szkoły. Mają służyć promocji osiągnięć dyplomantów i pedagogów oraz zachęcić młodych muzyków do pracy nad dalszym rozwojem ich talentów. W tym roku otrzymali je: Mateusz Kozłowski, Aleksandra Ziemska, Mateusz Dybała i Agata Mielechowicz. Doceniono też ich nauczycieli: Roberta Barwińskiego, Grzegorza Dybałę, Karolinę Więsek i Taidę Wiśniewską.

- Jesteście wspaniali, życzymy Wam wielkich karier. Ale nawet gdy nie pójdziecie tą drogą muzyczną, to w Was na zawsze to zostanie, bo pasja jest potrzebna, żeby się realizować, żeby grać, śpiewać, tańczyć. Dziękuję w imieniu młodzieży za te laury – mówiła Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.