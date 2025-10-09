Módlmy się na finisażu

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż wystawy "Módlmy się" 𝐙𝐮𝐳𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐃𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢 𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳𝐚 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐲𝐠ł𝐚.

Wystawa „Módlmy się” to projekt, który wyrasta z rozmowy – tej faktycznej i tej milczącej, prowadzonej między słowem a obrazem, między pisarzem a artystką, między materią a znaczeniem. Spotkanie Zuzy Dolegi i Mariusza Szczygła w 2023 roku rozpoczęło się od fascynacji. On – zauroczony językiem jej prac. Ona – operująca formą, która mówi nawet wtedy, gdy milczy.

𝐹inisaż 𝑜𝑑𝑏𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 12 𝑝𝑎𝑧́𝑑𝑧𝑖𝑒𝑟𝑛𝑖𝑘𝑎, 𝑤 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑒̨, 𝑜 𝑔𝑜𝑑𝑧. 16:00.

Plan:

– udział w wydarzeniu Zuzy Dolegi i Mariusza Szczygła

– oprowadzenie kuratorsko-autorskie po wystawie

– rozmowa z artystami – prowadząca Emilia Orzechowska i Magdalena Kicińska

– możliwość zakupu książek Mariusza Szczygła i otrzymanie dedykacji wraz z autografem