UWAGA!

----

Módlmy się na finisażu

 Elbląg, Módlmy się na finisażu

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż wystawy "Módlmy się" 𝐙𝐮𝐳𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐃𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢 𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳𝐚 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐲𝐠ł𝐚.

Wystawa „Módlmy się” to projekt, który wyrasta z rozmowy – tej faktycznej i tej milczącej, prowadzonej między słowem a obrazem, między pisarzem a artystką, między materią a znaczeniem. Spotkanie Zuzy Dolegi i Mariusza Szczygła w 2023 roku rozpoczęło się od fascynacji. On – zauroczony językiem jej prac. Ona – operująca formą, która mówi nawet wtedy, gdy milczy.

 

𝐹inisaż 𝑜𝑑𝑏𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 12 𝑝𝑎𝑧́𝑑𝑧𝑖𝑒𝑟𝑛𝑖𝑘𝑎, 𝑤 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑒̨, 𝑜 𝑔𝑜𝑑𝑧. 16:00.

Plan:

– udział w wydarzeniu Zuzy Dolegi i Mariusza Szczygła
       – oprowadzenie kuratorsko-autorskie po wystawie
       – rozmowa z artystami – prowadząca Emilia Orzechowska i Magdalena Kicińska
       – możliwość zakupu książek Mariusza Szczygła i otrzymanie dedykacji wraz z autografem

Galeria EL

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 