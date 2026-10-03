Moje przygody z muzyką

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu zapraszają na promocję książek Anny Prabuckiej-Firlej „Moje przygody z muzyką” i „Wojna oczami nastolatki - Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939 – 1945”.

Autorka prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Krystyny Jastrzębskiej, która swoją nauką rozpoczynała u Aleksandra Michałowskiego, wychowanka Karola Mikulego – pierwszego ucznia Fryderyka Chopina. Anna Prabucka-Firlej tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała w 1994 roku. Od 2003 do 2020 roku pełniła funkcję Kierownika Katedry Kameralistyki. W latach 1984 – 2005 zapraszana była, jako akompaniator i wykładowca na Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Weimarze, Bad Sobernheim (Niemcy) oraz Kozani (Grecja). Towarzyszyła największym artystom współczesnego świata muzycznego jak m.in.: Siegfried Palm, Eduard Melkus, Thomas Zehetmair, Wanda Wiłkomirska, Peter Damm, Maria Czajkowska, Kazimierz Wiłkomirski, Ralf Manno, William Bennett, Tsuyako Mitsui i wielu innych.

Jej bogata działalność artystyczna obejmuje występy solowe oraz kameralne w ośrodkach muzycznych w kraju, większości państw Europy, a także w Chile, Peru, Iranie i Tajlandii. W duecie z wiolonczelistą prof. Krzysztofem Sperskim a także w „Trio Gdańskim” wystąpiła w 30 krajach na świecie, oraz brała udział w wielu znaczących festiwalach w kraju i za granicą m. In.: Niemcy, Bułgaria, Finlandia, Grecja, Chile. Nagrała 8 płyt CD, z których jedna z ostatnich, to ze skrzypkiem Adamem Bruderkiem „American Sonatas – Ives, Copland, Corigliano”, o której sam kompozytor John Corigliano napisał: „Jestem pod wielkim wrażeniem wirtuozowskiej, ogromnie muzykalnej interpretacji tego bardzo trudnego mojego dzieła /…/ oboje tak pięknie pokazują znakomitą technikę, ekspresję i liryzm w tym utworze, bardzo pokochałem to wykonanie”. Jej studenci i uczniowie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach kameralnych. Jest inicjatorem i organizatorem dwóch konkursów – Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (od 1997), Makroregionalnych Spotkań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II st. w Gdańsku oraz Międzynarodowych Festiwali Duetów Fortepianowych i Ogólnopolskich Sesji artystyczno-naukowych „Z zapomnianych kart polskiej muzyki kameralnej”. Prowadziła kursy mistrzowskie, seminaria i wykłady w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Finlandii, Grecji, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Rosji, Chile, Peru, Iranie i Tajlandii oraz w Polsce. Zapraszana wielokrotnie, jako juror licznych konkursów i przesłuchań krajowych i zagranicznych. Była promotorem doktoratów (10) oraz recenzentem (60) przewodów artystycznych, doktoratów i habilitacji oraz postępowań do tytułu profesora. Jej Jubileusz 50-lecia pracy w Akademii Muzycznej w Gdańsku i 60-lecia działalności artystycznej zaowocował spisaniem przez nią jej wspomnień w publikacji „Moje przygody z muzyką”, którą wydała Akademia Muzyczna w Gdańsku. Odznaczano ją wieloma Nagrodami Ministerialnymi I i II stopnia, Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Marszałka Województwa, a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami: Za Długoletnią Służbę (złoty), Komisji Edukacji Narodowej i Gloria Artis oraz Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta”. W ostatnim czasie odznaczono ją „Orderem Białej Róży Finlandii”.

Koncert Jakuba Grzelachowskiego

Promocji książki towarzyszyć będzie krótki koncert z udziałem wiolonczelisty Jakuba Grzelachowskiego. Urodził się w Elblągu. Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. W roku 2004 rozpoczął naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu pod kierunkiem prof. Olega Studnickiego. Szkołę OSM II st. ukończył z wyróżnieniem w klasie mgr Jadwigi Ewald. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie wiolonczeli ad. dr hab. Błażeja Golińskiego. Od 2021 roku pełnił funkcję muzyka-kameralisty w Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie oraz Asystenta Stażysty na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Laureat licznych krajowych i zagranicznych konkursów, m.in. I miejsce na „X International Competition For Young Musicians”, Citta di Massa (2021), II miejsce na „I international Online Instrumental Performence Competition”, Łódź (2021), II miejsce na VII Stockholm International Music Competition w kategorii wiolonczela, Sztokholm (2019), III miejsce na Stockholm International Music Competition w kategorii zespół kameralny, Sztokholm (2019). Wielokrotny stypendysta prezydenta Elbląga, Fundacji Elbląg i Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W koncercie usłyszymy Roberta Schumanna – Adagio i Allegro oraz Fryderyka Chopina – Introdukcja i Polonez Brillante C-dur op.3.

Wieczór poprowadzi muzyk i pedagog Krzysztof Sperski

Dyplom ukończenia PWSM w Gdańsku uzyskał w 1969 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego, a tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy w 1993 roku. Od 1966 pracował nieprzerwanie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej St. Podst. i Lic. oraz od 1972 - 2018 w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przez kilka kadencji pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Instrumentalnego, prorektora, kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych oraz kierownika Studium Doktoranckiego. Z jego klasy wyszło kilka pokoleń wiolonczelistów, którzy dziś są artystami instytucji muzycznych. Brał udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych – kameralnych i wiolonczelowych. Często w roli prowadzącego lekcje mistrzowskie gościł w Szkole Muzycznej w Elblągu i tam też w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelistów i Kontrabasistów w kilkunastu ostatnich edycjach był przewodniczącym jury. Jego aktywność koncertowa jest ściśle powiązana z osobą pianistki – Prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Razem w duecie, trio i innych formacjach wykonali kilkaset koncertów w większości ośrodków muzycznych w Polsce, wielu krajach Europy. Prof. Krzysztof Sperski jest naukowcem, którego poszukiwania zapomnianych dzieł polskiej literatury wiolonczelowej i kameralnej zaowocowały prawykonaniami i pracami redakcyjnymi dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i wydawnictwa Eufonium w Gdyni (łącznie ponad 60 pozycji). Na szczególne wyróżnienie zasługuje inicjatywa i organizacja istniejącego przeszło 50 lat cyklu koncertowego „Czwartkowe Wieczory Muzyczne” w Dworku Sierakowskich w Sopocie, których od 1974 r. do dziś odbyło się ponad 2600. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany – m.in.: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Medal Gloria Artis (brązowy i srebrny), Medal Księcia Mściwoja, Medal SPAM za Zasługi dla Muzyki Polskiej. Ostatnio odznaczono go „Orderem Białej Róży Finlandii”.

Na spotkanie promocyjne zapraszamy 12 października 2026 r. godz. 17.00 do Kamieniczek Elbląskich ul. św. Ducha 3-4. Będzie też możliwość zakupu książek. Wstęp wolny

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „60 lat minęło” dofinansowanego ze środków Samorządu Miasta Elbląg. Partnerem jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

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