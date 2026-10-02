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Sesja przerwana. Radni nie zdecydowali w sprawie Tarnopola i nazwy ronda

 Elbląg, Radni zebrali się na sesji,
Radni zebrali się na sesji, fot. Anna Dawid

W piątek (2 października) w trybie sesji nadzwyczajnej zebrali się miejscy radni. W porządku obrad były dwa projekty uchwał: o zakończeniu współpracy z Tarnopolem i zmianę nazwy ronda Tarnopol na Ofiar UON/UPA. Przegłosowano jednak wniosek o przerwę w obradach do 22 października. Argumentem były trwające konsultacje społeczne w sprawie dalszej współpracy z tym ukraińskim miastem.

O zwołanie sesji nadzwyczajnej i poddanie pod obrady dwóch wyżej wspomnianych projektów uchwał wniosek złożył 2 października klub radnych PIS. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu Grażyna Kluge wyznaczyła termin sesji jeszcze tego samego dnia na godz. 17. Pod głosowanie radnych poddano jednak wniosek o przerwę w obradach, a argumentem przewodniczącej były trwające konsultacje społeczne w sprawie dalszej współpracy z Tarnopolem.

- Konsultacje trwają do 16 października, plus możliwość ich policzenia, bo mogą być składane nie tylko elektronicznie, ale i w papierowej formie. Proponuję przegłosowanie wniosku i przerwę w obradach do 22 października do godziny 15 – mówiła Grażna Kluge.

Po krótkiej dyskusji wniosek przegłosowano. Za jego przyjęciem było 14 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Rada powróci więc do tych projektów uchwał na sesji 22 października.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • rondo powinno nosić nazwę rondo skompromitowanego pis
  • a co to za zabawa ??? o ile wiadomo to radni reprezentują mieszkańców w każdej kwestii i są ich głosem, bo po to zostali wybrani i za to biorą pieniądze i ponoszą odpowiedzialność ! konsultacje więc są zbędne bo decyzja należy do radnych, i to mieszkańcy za ich dobre bądź złe decyzje będą ich rozliczać w kolejnych wyborach ! ale, że radni nie chcieli ponieść odpowiedzialności za tak trudną decyzję i pozbyli się problemu zrzucając na mieszkańców, to diety dla mieszkańców!!!
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    słabe to(2026-10-02)
  • Dieta wypłacona?
  • Radni koalicji nawet nie próbowali udawać że są zainteresowani tematem. Grunt że można pokazać na złość. Bo to jest władza tak jak my ją rozumiemy. Wstyd
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