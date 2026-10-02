Sesja przerwana. Radni nie zdecydowali w sprawie Tarnopola i nazwy ronda

W piątek (2 października) w trybie sesji nadzwyczajnej zebrali się miejscy radni. W porządku obrad były dwa projekty uchwał: o zakończeniu współpracy z Tarnopolem i zmianę nazwy ronda Tarnopol na Ofiar UON/UPA. Przegłosowano jednak wniosek o przerwę w obradach do 22 października. Argumentem były trwające konsultacje społeczne w sprawie dalszej współpracy z tym ukraińskim miastem.

O zwołanie sesji nadzwyczajnej i poddanie pod obrady dwóch wyżej wspomnianych projektów uchwał wniosek złożył 2 października klub radnych PIS. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu Grażyna Kluge wyznaczyła termin sesji jeszcze tego samego dnia na godz. 17. Pod głosowanie radnych poddano jednak wniosek o przerwę w obradach, a argumentem przewodniczącej były trwające konsultacje społeczne w sprawie dalszej współpracy z Tarnopolem.

- Konsultacje trwają do 16 października, plus możliwość ich policzenia, bo mogą być składane nie tylko elektronicznie, ale i w papierowej formie. Proponuję przegłosowanie wniosku i przerwę w obradach do 22 października do godziny 15 – mówiła Grażna Kluge.

Po krótkiej dyskusji wniosek przegłosowano. Za jego przyjęciem było 14 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Rada powróci więc do tych projektów uchwał na sesji 22 października.