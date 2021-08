Janusz Hankowski, Zbigniew Książkiewicz, Ryszard Tomczyk – te nazwiska znane są większości mieszkańców naszego miasta. Ci trzej wybitni (nieżyjący już niestety) artyści-malarze byli na wskroś elbląscy. Elblągowi poświęcili większą część swojego życia, w Elblągu żyli, w Elblągu i dla Elbląga tworzyli. Mieli znaczne zasługi w kształtowaniu lokalnego środowiska artystycznego. Piastowali ważne funkcje w miejskich instytucjach życia kulturalnego.

Dziś chcielibyśmy upamiętnić tych artystów oraz popularyzować wiedzę o ich dorobku artystycznym. Taki właśnie cel przyświeca projektowi „Murale elbląskim artystom”, który został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 jako projekt ogólnomiejski nr 6. Zakłada on powstanie trzech wielkogabarytowych murali naściennych, będących bądź odtworzeniem znanych i rozpoznawalnych obrazów omawianych twórców, bądź inspirowanych ich twórczością. Jesteśmy przekonani, że takie profesjonalnie wykonane murale uatrakcyjnią i uszlachetnią otoczenie miejskie, szczególnie jeśli powstałyby na ładnie wyeksponowanych szczytach domów. Wytypowaliśmy kilka takich ścian w mieście zyskując wstępną zgodę właściwych organów zarządzających. Ostateczny wybór miejsca jak i tematyki murali najlepiej komponujących się z danym otoczeniem powierzony zostałby kapitule złożonej z kompetentnych osób. Zapewni to realizacji tego przedsięwzięcia wysoki poziom estetyki.

Projekt „Murale elbląskim artystom” promuje lokalny patriotyzm i propaguje wiedzę o „ludziach stąd”. Warto wspomnieć, że przedsięwzięcie to jest objęte patronatem oraz wsparciem organizacyjnym Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (ETK), które od 55 lat niestrudzenie animuje życie kulturalne i artystyczne w naszym mieście. Projekt jest otwarty i po jego powodzeniu mógłby być kontynuowany również w stosunku do innych znanych i zasłużonych postaci. Być może byłby to początek większej inicjatywy promującej Elbląg jako miasto sztuki, życzliwe artystom poprzez udostępnianie im swojej infrastruktury, tak jak to było przed laty w ramach Biennale Form Przestrzennych oraz ich późniejszych kontynuacji.

Aby to jednak mogło się zmaterializować potrzebne są głosy poparcia mieszkańców. Można je oddawać do 29 sierpnia w głosowaniu internetowym lub tradycyjnie za pomocą kart do głosowania korzystając z instrukcji wg załączonego linku.

Liczymy na Państwa poparcie.