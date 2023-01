Musicalowy wieczór z EOK

Miłość może nas dopaść wszędzie, zarówno przy kawiarnianym stoliku, jak i na przystanku autobusowym. Mogli się o tym przekonać widzowie sobotniego koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który odbył się w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Melomani byli świadkami prawdziwego widowiska, z najpiękniejszymi piosenkami i songami z musicali. Zobacz zdjęcia.

„Bo to się zwykle tak zaczyna…” – taki tytuł nosił koncert z udziałem topowych artystów teatrów muzycznych z całej Polski (m.in. Opera Bałtycka, Teatr Muzyczny „Roma”, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr Wielki w Poznaniu). Nazwa absolutnie nieprzypadkowa, bo nawiązująca do słynnego przeboju z repertuaru Mieczysława Fogga. Prócz tego utworu melomani zebrani w Teatrze mogli posłuchać szeregu piosenek, zarówno z Polski, jak i świata. Z jednej strony widownia mogła wrócić do lat międzywojnia („Powróćmy jak za dawnych lat”) czy przypomnieć sobie duet Edyta Górniak-Mieczysław Szcześniak („Dumka na dwa serca”). Z drugiej na scenie zabrzmiały dzieła z musicali znanych pod każdą szerokością geograficzną, takich jak „My fair Lady”, „Chicago” czy „Mamma Mia”. Po reakcjach publiczności widać, że repertuar przypadł melomanom do gustu, a kolejne koncerty EOK, „Czar neapolitańskich melodii”, 11 lutego - i „W krainie harfowych melodii”, 25 lutego.