Muzyka... popłynęła

Na żeglarską nutę – tak nazwano dzisiejsze (28 sierpnia) muzyczne atrakcje na placu katedralnym, które zaplanowano w ramach Elbląskiego Święta Chleba. Dzień zamknął koncert zespołu The Nierobbers. Zobacz zdjęcia.

Żeglarskie nuty wygrywali dziś dla elblążan i gości zespoły Klang i Atlantyda. Koncert "Ku wyspom szczęśliwym" zaprezentowali Dominika Żukowska, Andrzej Korycki, Ryszard Muzaj i Marek Szurawski. Ostatnim akordem Elbląskiego Święta Chleba był oczywiście występ The Nierobbers, zespołu wywodzącego się z Elbląga.

"The Nierobbers, to zespół poruszający się w klimacie piosenki turystycznej i poetyckiej pachnącej również wiatrem i wodą. Grupa jest laureatem wszystkich najważniejszych festiwali piosenki żeglarskiej i turystycznej w kraju" – czytamy na ich kanale youtube'owym. Formacja powstała w 2013 roku.

- Nie ma jak w domu – przyznał podczas dzisiejszego koncertu Tomasz Szuszkiewicz z The Nierobbers. Ostatni raz w swoim mieście panowie grali trzy lata temu. - Widzę tu wielu przyjaciół, ale jestem też pewny, że wśród was jest sporo osób, które pierwszy raz nas widzą i słyszą. Tym bardzo zazdrościmy, bo nie ma nic bardziej ekscytującego niż podróż w nieznane, w którą chcieliśmy was za chwilę zabrać – mówił. Koncert otworzył więc utwór o niezbadanym lądzie. "Przed dziobem czeka nieodkryta terra incognita (...), ziemia niczyja, niezbadana, niezdobyta..." - brzmią słowa tej piosenki. A potem były kolejne, kolejne muzyczne kawałki terenu do odkrycia.

Koncert The Nierobbers zamknął tegoroczne obchody Elbląskiego Święta Chleba. Była to XVI edycja tej elbląskiej imprezy.