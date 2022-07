Myśliwi i strażacy w salonie muzycznym

Dzisiejsze spotkanie muzyczne w Bażantarni było dość nietypowe. W Muszli Koncertowej zaprezentował się poznański zespół „Babrzysko” i strażacka orkiestra dęta z Zielonki Pasłęckiej. Zobacz zdjęcia.

Babrzysko to w gwarze łowieckiej. grząskie i błotniste miejsce wykorzystywane przez zwierzęta leśne do kąpieli błotnych. Błoto, które zasycha na skórze doskonale chroni przed insektami. Babrzysko to także zespół muzyczny działający pod patronatem Zarządu Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu.

Muzycy grający na rogach par force zaprezentowali elbląskiej publiczności repertuar muzyki myśliwskiej. Nie były to jednak tylko sygnały wydawane na polowaniach, a kompozycje związane z obyczajami i środowiskiem myśliwych. Anegdoty prowadzącego dopełniły reszty.

Po myśliwych Muszlę Koncertową w Bażantarni opanowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Uspokajamy: pożaru nie była, a ana scenie zaprezentowała się strażacka orkiestra dęta. A jeśli strażacy, to nie mogło zabraknąć: „W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom”. Repertuar muzycznych strażaków jest bardzo bogaty: słuchacze mogli posłuchać takich hitów jak „Różą i bez” z filmu „Jak rozpętałem II wojnę światową?”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Bella ciao”, „Hej sokoły”, „Nie liczę godzin i lat” i inne...

Frekwencja na koncercie świadczy najlepiej jak potrzebne są tego typu działania. W następną niedzielę Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na „Alleluja” The Hope Singers.