Na dużym ekranie o Krynicy Morskiej

Krynica Morska – perła Mierzei Wiślanej, luksusowy kurort dawnych Elblążan i wspomnienie wczasów FWP oraz morskich i słonecznych kąpieli – na takie atrakcje zapraszamy w środę, 4 lutego, do kina Światowid na kolejny seans realizowanego od 2006 r. cyklu „Elbląg na dużym ekranie”.

Inspiracją dla wyboru właśnie tego tematu był wydany niedawno przez Wydawnictwo Uran w Elblągu album autorstwa Zbigniewa Zajchowskiego, Bernarda Jesionowskiego oraz Dariusz Bartona: „Krynica Morska – wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”. Pomiędzy wyświetlanymi w kinie archiwalnymi filmami z okresu przedwojennego i powojennego autorzy opowiedzą o pracy nad albumem oraz historii dawnego elbląskiego kurortu. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki i uzyskania autografów. Jak zawsze będzie też konkurs dla publiczności z atrakcyjnymi nagrodami.

Na seans pt. „Krynica Morska – wioska rybacka i elbląski kurort” zapraszamy do kina Światowid w środę, 4 lutego o godz. 18.

Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu. Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa „portEl.pl” oraz telewizja TRUSO.TV. Wstęp wolny.