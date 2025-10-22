Nabór do jury 5. Festiwalu Filmów Familijnych!

Przypominamy o naborze do jury młodych i jury rodzinnego 5. Festiwalu Filmów Familijnych (Kino Światowid 1-7 grudnia 2025). Zgłoście swoje kandydatury do 31 października 2025!

Jury młodych - osoby w wieku 12-16 lat, które będą oceniać filmy festiwalowe w dniach 1-5 grudnia, wezmą udział w obradach i uczestniczyć będą w gali festiwalu (6 grudnia). Jury rodzinne - maksymalnie do 3 osób, zespoły rodzinne oceniać będą filmy festiwalowe w dniach 1- 5 grudnia, wezmą udział w obradach i uczestniczyć będą w gali festiwalu (6 grudnia).



Dlaczego właśnie Wy jesteście idealnymi kandydatami na jurorów?

napiszcie na adres mailowy: kino@swiatowid.elblag.pl

Wyniki ogłoszone będą 5 listopada 2025 na www.kino.swiatowid.elblag.pl w zakładce festiwalfilmowfamilijnych.



5. Festiwal Filmów Familijnych odbędzie się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025. Więcej informacji na stronie Kina Światowid.