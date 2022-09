Chcesz sprawdzić, jak dobrze znasz zasady poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii? Napisz dyktando i zostań „Najlepszym Warmińsko-Mazurskim Ortografem”. Dyktando odbędzie się 20 września w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy do udziału!

20 września w CSE "Światowid" w Elblągu odbędzie się kolejna już edycja zmagań o tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa. Dyktanda będą organizowane 20 września, dla trzech poziomów językowych: dla uczniów szkół podstawowych V-VI i VII-VIII, dla szkół ponadpodstawowych oraz dla osób dorosłych. Do konkursu zaprosimy przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in. samorządowców, dziennikarzy, policjantów, polityków, pielęgniarki, księgowe.

Tytuł laureatów zdobędą najlepsze zespoły (maksymalnie trzyosobowe) w poszczególnych kategoriach. Zwycięskie zespoły z każdej kategorii otrzymają nagrody - gry planszowe i karty upominkowe EMPIK, i wezmą udział w wielkim dyktandzie o tytuł „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa”.

Dyktanda rozpoczną się o godz. 9 w Galerii Nobilis (II piętro) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy przeczytać regulamin konkursowy (zamieszczony na stronie internetowej „Światowida”), następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do CSE „Światowid” w Elblągu.

Kartę należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl albo doręczyć osobiście do sekretariatu CSE „Światowid” w Elblągu do 18 września. Zapraszamy do udziału!