Nie tylko Astronom – czyli kim naprawdę był Mikołaj Kopernik?

16 października na godzinę 10.00 Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na spotkanie tematyczne „Nie tylko Astronom – czyli kim naprawdę był Mikołaj Kopernik?” organizowane przez Akademię Kopernikańską we współpracy z Muzeum Pomnika Historii Frombork – Zespół Katedralny. Podczas wykładów specjaliści przybliżą słuchaczom różnice między światem Kopernika – obserwacjami nieba w XVI wieku, a światem współczesnej astronomii. Nie zabraknie także muzealnego akcentu – przedstawienia kulis poszukiwań grobu wielkiego astronoma.

Program wydarzenia:

 

10.00–11.45

Wszechświat Kopernika a Wszechświat dzisiaj – prof. dr hab. Krzysztof M. Górski (NASA/Caltech)

Od Kopernika do ESO: jak dziś polscy astronomowie obserwują Wszechświat? prof. dr hab. Marek J. Sarna (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

Tropem Kopernika – poszukiwania i powtórny pochówek wielkiego astronoma Jagoda Semków kustosz, kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (Dawny Pałac Biskupi), ul Katedralna 8, 14-530 Frombork

Wstęp wolny

Dorota Wójcik; Muzeum Kopernika we Fromborku

  • Trzeba ostatecznie ustalić-czy Kopernik był kobietą ? Wg. kabaretu Tey z Poznania był rolnikiem :... " siedzi chłop w polu i liczy pyry... bo to był Kopyrnik "
