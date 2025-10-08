Nie tylko Astronom – czyli kim naprawdę był Mikołaj Kopernik?

16 października na godzinę 10.00 Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na spotkanie tematyczne „Nie tylko Astronom – czyli kim naprawdę był Mikołaj Kopernik?” organizowane przez Akademię Kopernikańską we współpracy z Muzeum Pomnika Historii Frombork – Zespół Katedralny. Podczas wykładów specjaliści przybliżą słuchaczom różnice między światem Kopernika – obserwacjami nieba w XVI wieku, a światem współczesnej astronomii. Nie zabraknie także muzealnego akcentu – przedstawienia kulis poszukiwań grobu wielkiego astronoma.

Program wydarzenia: 10.00–11.45 Wszechświat Kopernika a Wszechświat dzisiaj – prof. dr hab. Krzysztof M. Górski (NASA/Caltech) Od Kopernika do ESO: jak dziś polscy astronomowie obserwują Wszechświat? – prof. dr hab. Marek J. Sarna (Polskie Towarzystwo Astronomiczne) Tropem Kopernika – poszukiwania i powtórny pochówek wielkiego astronoma – Jagoda Semków kustosz, kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (Dawny Pałac Biskupi), ul Katedralna 8, 14-530 Frombork Wstęp wolny

Dorota Wójcik; Muzeum Kopernika we Fromborku