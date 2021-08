Niedziela spowita muzyczną klasyką

Królowa dźwięków smyczkowych – wiolonczela. Król klawiszowych brzmień – fortepian. Gdy taka pora pojawia się na scenie, nie sposób jej nie posłuchać, a taką okazję elblążanie będą mieli 8 sierpnia. W sali koncertowej ZPSM wystąpią bowiem pianistka Justyna Korpak i wiolonczelista Jakub Grzelachowski. Zaprezentują sonaty Johannesa Brahmsa i Sergieja Prokofiewa, a wszystko w ramach trzeciego koncertu z cyklu „Elbląskie Lato Kameralne”.

Justyna Korpak pierwsze muzyczne kroki stawiała w Elblągu – ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, jest też absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku. Karierę pianistki łączy przy tym z pracą pedagogiczną – jest nauczycielem fortepianu i akompaniatorem w ZPSM. Jej dorobek to szereg sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Moskwie IMMC 2021, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Lovere (Włochy), Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach, a także Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz w Olsztynie.

Jakub Grzelachowski to również absolwent ZPSM, który współpracuje z Filharmonią Kameralną Sopot oraz Polską Filharmonią Bałtycką. Może pochwalić się też członkostwem w Akademii Orkiestrowej Narodowego Forum Muzyki. To gość licznych festiwali muzycznych, takich jak „Nowe Fale”, „NEO Arte Syntezator Sztuki” czy „Muzyka Naszych Czasów”, a do tego laureat licznych konkursów wiolonczelowych. Przykłady? M.in. II miejsce na „5 th Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award”, III miejsce na „Gustav Mahler Prize Cello Competition 2021” oraz I miejsce na „X International Competition For Young Musicians”.

Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

08.08.2021, niedziela, 19:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Justyna Korpak – fortepian

Jakub Grzelachowski - wiolonczela

W programie m.in.

J. Brahms - Sonata e-moll nr. 1 Op. 38

S. Prokofiew - Sonata C-dur Op. 119

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,

tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 20 zł. Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert.

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej