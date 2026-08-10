Niespodzianka na finał Salonu Muzycznego

W niedzielę (16 sierpnia) zapraszamy do elbląskiej Bażantarni na wyjątkowy koncert finałowy tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego, koncert pełen niespodzianek. Jedną z nich jest recital Magdaleny Poronin i Mikołaja Ostrowskiego w trochę nietypowym dla nich repertuarze. Co usłyszymy? Przekonamy się uczestnicząc w tym koncercie.

Magdalena Poronin pochodzi z Inowrocławia. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku zaledwie siedmiu lat, ucząc się gry na akordeonie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Z czasem odkryła w sobie talent wokalny i rozwijała go w klasie śpiewu solowego dr hab. Małgorzaty Ratajczak, którą ukończyła w 2008 roku. Pięć lat później zdobyła dyplom Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. dr hab. Małgorzaty Greli. Jej sceniczny debiut przypadł na 2011 rok, kiedy to wystąpiła w Filharmonii Pomorskiej podczas Koncertu Karnawałowego pod batutą Zygmunta Rycherta. Od tego momentu regularnie gościła na tej scenie, wykonując dzieła Mozarta i Szymanowskiego. W tym samym roku pojawiła się także na deskach Opery Nova, wcielając się w postać Volpina w operze „Aptekarz” J. Haydna, a rok później w rolę Babci w operze „Krótkie życie” M. de Falli.

Jej talent został szybko doceniony – otrzymała nagrodę publiczności na Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie oraz stypendium Ministra Kultury. Jest również finalistką prestiżowych konkursów wokalnych, w tym „Złote Głosy” oraz Ogólnopolskiego Konkursu

Wokalnego w Mławie. Współpracowała z wieloma orkiestrami, m.in. Orkiestrą im. J. Straussa, kwartetem Arte Con Brio oraz Orkiestrą Wojskową w Elblągu. Oprócz działalności estradowej, z pasją dzieli się swoją wiedzą, jako pedagog – obecnie prowadzi klasę śpiewu solowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu.

Mikołaj Ostrowski (fot. nadesłana)

Mikołaj Ostrowski jest absolwentem Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Współpracował z Teatrem Komedii Valldal i Teatrem im. D. Baduszkowej w Gdyni a od 2016 roku pracuje w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Elbląska publiczność uznała jego talent i glosami publiczności w 2024 roku zdobył „Aleksandra” – nagrodę dla najpopularniejszego aktora. Pamiętamy go z roli Mistrza Ceremonii w spektaklu „Cabaret”, za co również otrzymał to szczególne wyróżnienie.

16 sierpnia; godz. 17, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni

XIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

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