Nieustający przepływ w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza 4 lipca na otwarcie wyjątkowej wystawy FLOW/PRZEPŁYW.

Do udziału w tegorocznej wystawie zaproszone zostały osoby artystyczne z Polski i z zagranicy, które brały udział w działaniach FLOW w ciągu ostatnich 8 lat, od 2016 roku kiedy pierwszy raz Galar Solny wypłynął na rzekę. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 60 osób. Wciąż nie możemy podać dokładnej liczby uczestników i uczestniczek, ponieważ wystawa FLOW jest nieustającym “PRZEPŁYWEM”, dlatego wybaczcie nam, ale pełną listę osób artystycznych podamy tuż przed wernisażem.

Rzeka jest bytem żywym, dynamicznym i samoorganizującym się ...

Nic nie robi i nic nie jest niezrobione ...Wymaga dostrojenia się.

Wisła jest złożonym bytem, organizmem, systemem, światem.

Naczyniami krwionośnymi Ziemi (...)

FLOW/PRZEPŁYW to projekt artystyczny realizowany przez Agnieszkę Brzeżańską i Ewę Ciepielewską jako płynąca rezydencja dla artystów/artystek, a także naukowców/naukowczyń, przyrodników/przyrodniczek, przyjaciół/przyjaciółek rzeki. To transdyscyplinarne działanie twórcze odbywające się na Wiśle oraz w innych miejscach przepływu, w których rzeka staje się punktem wyjścia do wspólnego bycia i działania osób twórczych, kuratorskich, aktywistycznych i społecznikowskich, by bez założonych z góry rezultatów i konieczności produkowania, odświeżać ideę sztuki jako eksperymentu. FLOW/PRZEPŁYW to też ćwiczenie z innej “ekonomii” - Ekonomii Daru, która opiera się na idei współpracy, bezinteresowności i dzieleniu się zasobami bez użycia pieniędzy. Jest to alternatywny model gospodarczy, który kontrastuje z tradycyjnymi rynkami opartymi na wymianie handlowej i pieniądzu. W Ekonomii Daru ludzie angażują się we wzajemne dzielenie się dobrami, usługami, umiejętnościami oraz czasem, w duchu wzajemnej pomocy, współdziałania i wymiany.

Gary Snayder powiedział, że “artyści są po to, żeby zabawiać przyrodę”, co doskonale oddaje ducha FLOW/PRZEPŁYW, które jest corocznym zaproszeniem do cieszenia się i celebrowania (wciąż jeszcze) dzikich rzek w Polsce, o które powinniśmy zatroszczyć się i zaopiekować, bo „Jest już bardzo późno”!

Misją naszej wystawy jest pozyskać serca i umysły dla ochrony naturalnie płynących rzek, dzikich obszarów, bioróżnorodności, nieludzkich bytów, całego precyzyjnego układu powiązań, który funkcjonuje w naturze. Tutaj wytwory ludzkich rąk nie służą do poddawania sobie natury, lecz do współistnienia z nią, jej uwielbienia i zabawiania. Dlatego nie wykluczamy, że wystawa podczas 2 miesięcy swojego życia będzie się zmieniać, rozrastać, meandrować i będzie w duchu “flow” (ang. flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie), które zgodnie z definicją psychologii pozytywnej - jest stanem psychicznym osiąganym w momencie kiedy wykonujemy działanie, w które jesteśmy w pełni zaangażowani i skupieni na jego realizacji. Odczuwamy ten stan jako rodzaj euforii dlatego, że pociąga nas to, co robimy. Twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego „flow” jest stanem między satysfakcją a euforią, wywołanym całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Według autora słowem „przepływ” opisać można stan umysłu, w którym ludzie są tak skupieni podczas danego zadania, że wszystko inne wydaje się znikać. Milknie wewnętrzny dialog, zmienione jest poczucie czasu, motywacja zewnętrzna przestaje mieć znaczenie. Świadomość i uwaga są niepodzielnie skupione na wykonywanej czynności. Osoby doświadczające tego stanu często porównywali ten stan do bycia unoszonym przez wodę.

Tak więc zapraszamy do Galerii EL przez całe lato na “pełne zanurzenie”. “Follow your FLOW!”

wernisaż: 4.07.2024, 18:00

wystawa potrwa do: 8.09.2024

kuratorki: Agnieszka Brzeżańska + Ewa Ciepielewska [FLOW], Emilia Orzechowska [Galeria EL]

Wystawa jest prologiem do FLOW 2024 i pierwszych oficjalnych wydarzeń Europejskiego Pawilonu “Płynnych Przejawień nad Wisłą”. Jest to ogólnoeuropejski projekt artystyczny zamówiony przez Europejską Fundację Kultury w 2024 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, BWA Warszawa, European Cultural Foundation, The European Pavillon, Espaco agora now, Camping nr 61 w Elblągu, Kwiaciarnia Zielony Gaj,

Patroni medialni: Pismo Format, Magazyn Szum, Notes na 6 tygodni