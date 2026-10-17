Noc Bibliotek 2026 - wieczór pełen literatury, kreatywności i nowych technologii

Spotkanie z pisarką, twórcze warsztaty i wirtualna rzeczywistość - tak wyglądała Noc Bibliotek 2026 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. W piątek, 16 października, nowa siedziba placówki przy ul. Saperów 14F wypełniła się dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy wspólnie odkrywali, jak wiele do zaoferowania ma współczesna biblioteka. Zobacz zdjęcia.

Tegoroczna odsłona ogólnopolskiej akcji odbywała się pod hasłem „Biblioteka (się) sprawdza”. WMBP w Elblągu przygotowała program łączący literaturę, kulturę, edukację i nowoczesne technologie, udowadniając, że biblioteka jest nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale również przestrzenią inspirujących spotkań i rozwijania zainteresowań.

Jednym z najważniejszych punktów wieczoru było spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan, cenioną biografistką, publicystką i bibliotekarką, poświęcone jej książce „Dalida o sobie”. Uczestnicy mogli poznać niezwykłą historię światowej sławy piosenkarki, której spektakularnym sukcesom artystycznym towarzyszyły trudne doświadczenia osobiste. Rozmowa pozwoliła spojrzeć na Dalidę nie tylko jako legendę estrady, lecz przede wszystkim jako człowieka.

Nie zabrakło również atrakcji dla całych rodzin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gogle VR, umożliwiające poznawanie wirtualnej rzeczywistości poprzez naukę i zabawę. Podczas warsztatów rękodzielniczych uczestnicy tworzyli własne zakładki i breloki książkowe, a miłośnicy kina mogli obejrzeć film.

Noc Bibliotek była także okazją do poznania nowej siedziby WMBP, jej zbiorów oraz możliwości, jakie oferuje czytelnikom i mieszkańcom regionu. Piątkowe wydarzenie pokazało, że biblioteka może skutecznie łączyć pokolenia, tradycyjną książkę z nowoczesnymi technologiami, a edukację z dobrą zabawą. Przede wszystkim jednak potwierdziło, że najważniejsi w bibliotece są ludzie - ich ciekawość, pasje i potrzeba wspólnego odkrywania świata.

Dziękujemy za Waszą obecność i nieustannie zapraszamy do odwiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu w nowej siedzibie przy ul. Saperów 14F.