Noc Bibliotek w Bibliotece Elbląskiej

Do dzieła! – to hasło tegorocznej edycji Nocy Bibliotek, które podczas wydarzeń w Bibliotece Elbląskiej nabierze dosłownego znaczenia. Będziemy: drukować, tworzyć kolaże, a nawet wróżyć! Odbędzie się też spotkanie autorskie dotyczące wyjątkowej postaci Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz pokaz filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Zapraszamy na wieczór pełen wrażeń!

Program Nocy Bibliotek:

godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży i rozmowa o komiksie „Pino” Takashi Murakamiego

Takashi Murakami to artysta japoński zajmujący się malarstwem i mediami cyfrowymi. Nazywany jest „japońskim Warholem”.

godz. 17:00-18:30, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – „Noc Astromagów” – warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami (zapisy: tel. 55 625 60 32)

Podczas warsztatów uczestnicy:

- wysłuchają fragmentów książki pt. „Szkoła Astromagów. Dar Księżycowej Doliny” Anny Włodarkiewicz;

- poznają ciekawostki o magii i astronomii;

- spróbują swoich sił w „lekcjach astromagów”,

- poznają dawne druki astronomiczne z zabytkowych zbiorów Biblioteki Elbląskiej;

- stworzą magiczne prace z wykorzystaniem m.in. farb fluorescencyjnych, folii aluminiowych itd.;

- obejrzą niezwykłe gwiazdozbiory z książki „Co kryje nocne niebo?” Ainy Bestard.

godz. 17:00-19:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty drukarskie dla wszystkich

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty drukarskie, podczas których uczestnicy będą mogli własnoręcznie odbić okazjonalny druk przygotowany specjalnie z okazji Nocy Bibliotek, a także poznać maszyny drukarskie w działaniu. Poczuj zapach farby, dotknij ruchomych czcionek i przekonaj się, jak wyglądała praca dawnych drukarzy!

godz. 17:00-21:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Warsztaty kolażu dla dzieci i młodzieży

Podczas warsztatów uczestnicy stworzą kolaże z wykorzystaniem stron ze starych książek i innych materiałów. Powstaną arcyDzieła – postacie lub sceny z ulubionych lektur, z których powstanie natychmiastowa wystawa.

godz. 18:00, Sala „u św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3-7 – Spotkanie autorskie z Moniką Śliwińską, autorką książki „Książę. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego”

Tadeusz Boy-Żeleński – lekarz, pisarz, tłumacz, krytyk teatralny, publicysta – był postacią, która wyprzedzała swoją epokę śmiałością myślenia i odwagą w głoszeniu poglądów. Monika Śliwińska w swojej książce odkrywa nieznane dotąd fakty z życia Boya, pokazując go nie tylko jako wybitnego intelektualistę i prowokatora, ale też człowieka pełnego sprzeczności – melancholika, poszukującego w relacjach bliskości i intelektualnego porozumienia.

godz. 19:00, Sala kinowa Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3-7 – Film dla dzieci „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu”

Zapraszamy na ekranizację kultowej serii książek dla dzieci, czyli „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu”. Czy młodym detektywom uda się złapać tajemniczego złoczyńcę siejącego postrach na stacji kolejowej w miasteczku Valleby?