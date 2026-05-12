Noc Muzeów również w Galerii EL

W Noc Muzeów angażuje się także Centrum Sztuki Galeria EL. W tym roku organizatorzy akcji skupiają się na świetle oraz pejzażu, zapraszając na wystawy z oprowadzaniem, warsztaty i historyczny mapping.

Noc Muzeów w Galerii EL odbędzie się w sobotę, 16 maja, w godz. 18-22. Wstęp 3 zł od osoby.

- W tegorocznym wydaniu uwaga zostanie skupiona na świetle oraz pejzażu. Zapraszamy m.in.: na oprowadzanie po aktualnie prezentowanych wystawach, warsztat kolażu tradycyjnego oraz mapping historyczny - informuje Centrum SZtuki Galeria EL.

Program Nocy Muzeów w CS Galerii EL

OPROWADZANIE PO WYSTAWACH w różnych przestrzeniach Galerii EL

nawa główna - godz. 18:05 - Łukasz Patelczyk “Przestrzeń skonstruowana- współistnienie”; oprowadzanie: Joanna Mierzejewska

empory - godz. 18:30 - “Dyplom 2026” Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym; oprowadzanie: Agata Deputat

prezbiterium - godz. 19 - Kornel Janczy “Let’s talk about Sunset”; oprowadzanie: Maciej Olewniczak

krużganek - godz. 19:30 - Bartek Jarmoliński “In Sacrvm Symbiosis”; oprowadzanie: Maciej Olewniczak



WARSZTATY – galeria laboratorium - godz. 19-21

“Nokturn z papieru, czyli warsztaty kolażu tradycyjnego inspirowane nocą…”

… jej ciszą, kolorem i tajemnicą. Z fragmentów gazet, zdjęć i tekstów powstaną osobiste, nastrojowe kompozycje, zawieszone gdzieś między snem a rzeczywistością. Nie jest wymagane doświadczenie, liczy się wyobraźnia i otwartość na eksperyment.

Warsztaty poprowadzi Paulina Wiewióra- artystka wizualna specjalizująca się w malarstwie akrylowym i pastelowym. Współtworzy „TONIEZIEMIA – to otwarta pracownia”, gdzie regularnie prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.



MAPPING HISTORYCZNY – nawa główna - godz. 21:30

Animowana historia budynku kościoła pw. Najświętszej Marii Panny, obecnie Centrum Sztuki Galeria EL, opowiedziana przez pryzmat dziejów Elbląga.