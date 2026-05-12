 Elbląg, Noc Muzeów również w Galerii EL

W Noc Muzeów angażuje się także Centrum Sztuki Galeria EL. W tym roku organizatorzy akcji skupiają się na świetle oraz pejzażu, zapraszając na wystawy z oprowadzaniem, warsztaty i historyczny mapping.

Noc Muzeów w Galerii EL odbędzie się w sobotę, 16 maja, w godz. 18-22. Wstęp 3 zł od osoby.

- W tegorocznym wydaniu uwaga zostanie skupiona na świetle oraz pejzażu. Zapraszamy m.in.: na oprowadzanie po aktualnie prezentowanych wystawach, warsztat kolażu tradycyjnego oraz mapping historyczny - informuje Centrum SZtuki Galeria EL.

 

Program Nocy Muzeów w CS Galerii EL

 

OPROWADZANIE PO WYSTAWACH w różnych przestrzeniach Galerii EL

nawa główna - godz. 18:05 - Łukasz Patelczyk “Przestrzeń skonstruowana- współistnienie”; oprowadzanie: Joanna Mierzejewska

empory - godz. 18:30 - “Dyplom 2026” Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym; oprowadzanie: Agata Deputat

prezbiterium - godz. 19 - Kornel Janczy “Let’s talk about Sunset”; oprowadzanie: Maciej Olewniczak

krużganek - godz. 19:30 - Bartek Jarmoliński “In Sacrvm Symbiosis”; oprowadzanie: Maciej Olewniczak
      
       WARSZTATY – galeria laboratorium - godz. 19-21
       “Nokturn z papieru, czyli warsztaty kolażu tradycyjnego inspirowane nocą…”
       … jej ciszą, kolorem i tajemnicą. Z fragmentów gazet, zdjęć i tekstów powstaną osobiste, nastrojowe kompozycje, zawieszone gdzieś między snem a rzeczywistością. Nie jest wymagane doświadczenie, liczy się wyobraźnia i otwartość na eksperyment.
       Warsztaty poprowadzi Paulina Wiewióra- artystka wizualna specjalizująca się w malarstwie akrylowym i pastelowym. Współtworzy „TONIEZIEMIA – to otwarta pracownia”, gdzie regularnie prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.
      
       MAPPING HISTORYCZNY – nawa główna - godz. 21:30
       Animowana historia budynku kościoła pw. Najświętszej Marii Panny, obecnie Centrum Sztuki Galeria EL, opowiedziana przez pryzmat dziejów Elbląga.


  • tez nud, a co roku to samo po czym oni chcą oprowadzac? haha tam nic nie ma, pracownicy to muszą bo im miasto płaci za nudne
  • W innych miastach z kartą mieszkańca można za darmo zwiedzić lokalne atrakcje, a u nas ta karta nie oferuje nic sensownego.
  • jakie miasto taki sens mówi ci to cos? idz zwiedzaj ratusz miejski hahaha
  • "ez nud, a co roku to samo" - no toż discopolo nima, nud ponad nudy
  • a dlaczego discopolo? co żęś się ta tego diskopoli uczepiliscie? a moze brak innej muzyki? rege black metalu albo triphopu? pff yhyh discpolo i cebula może? teżcoś!
  • Cześć dziewczyny! Jak któraś chciałaby pójść a nie ma z kim to ja chętnię potowarzyszę i odwiozę do domu :)
    nocny kochanek(2026-05-12)
  • Po pierwsze, to powinna być jedna duża informacja o ofercie miasta w ramach nocy muzeów - co robi muzeum, co galeria a co np biblioteka. W innych miastach to naprawdę jest duże wydarzenie w które włączają się już nie tylko instytucje kultury. I tak jak mówił przedmówca- powinno być za darmo dla posiadaczy karty mieszkańca.
    WielkiSzu(2026-05-13)
  • “Let’s talk about Sunset”; czy “In Sacrvm Symbiosis”; ale my w polsce jesteśmy polski jezyk obowiazuje wiec po co te inglisze? jakis przerost formy nad treścia? zupelnie od czapy.. to bedzie po ingliszu mówione dla tórystuw?
