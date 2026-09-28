Nowy sezon z The Metropolitan Opera w Światowidzie

W sobotę, 3 października, w Kinie Światowid rozpocznie się kolejny sezon z The Metropolitan Opera. O godz. 19 będzie można zobaczyć “Cosi Fan Tutte” Mozarta.

Inscenizacja Phelima McDermotta czerpie inspirację z Coney Island lat 50. XX wieku i przenosi pełną humoru opowieść do lunaparku na nadmorskim deptaku. To właśnie tam dwie zakochane pary dają się ponieść (w przenośni i dosłownie) prawdziwej karuzeli uczuć.

Sopranistka Federica Lombardi i mezzosopranistka Samantha Hankey wykonują partie Fiordiligi i Dorabelli, a ich partnerami są tenor Duke Kim i baryton Andrey Zhilikhovsky jako Ferrando i Guglielmo. Bas-baryton Gerald Finley powraca w roli cynicznego Don Alfonsa, a sopranistka Ana María Martínez występuje jako dowcipna pokojówka Despina.

Obsada: Federica Lombardi (Fiordiligi), Samantha Hankey (Dorabella), Ana María Martínez (Despina), Duke Kim (Ferrando), Andrey Zhilikhovsky (Guglielmo), Gerald Finley (Don Alfonso)

Twórcy: Nimrod David Pfeffer (dyrygent), Phelim McDermott (reżyseria), Tom Pye (scenografia), Laura Hopkins (kostiumy), Paule Constable (światło), Tilman Michael (dyrygent chóru)

Czas trwania: 3 godziny i 57 minut [1 przerwa]

Ważne informacje:

- cena biletów: 60 zł normalny/50 zł ulgowy

– opery wykonywane są w języku oryginału, z napisami w języku polskim

– dyrekcja The Metropolitan Opera informuje, że obsady, realizatorzy mogą ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy!