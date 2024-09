O Bursztynowe Korale - Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Elblągu

W dniu 5 października 2024 roku, miłośnicy polskiej kultury tanecznej z całego kraju spotkają się Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich "O Bursztynowe Korale".

Turniej ten to wydarzenie nie tylko promuje bogactwo tradycji tanecznych Polski, ale również stanowi doskonałą okazję do uczestnictwa i wspólnego odkrywania piękna naszego dziedzictwa. Turniej zorganizowany zostanie w Elblągu po raz drugi. Pierwsza tego typu impreza odbyła się w 2022 roku i miała rangę regionalną.

– W tym roku postanowiliśmy rozwinąć skrzydła – mówi Hanna Żwierełło z CSE "Światowid" w Elblągu – Tegoroczna edycja turnieju będzie miała zasięg ogólnopolski, w związku z czym liczymy na udział wielu par.

Turniej tańców polskich to wyjątkowe wydarzenie, które jako jedyna tego typu inicjatywa w naszym mieście będzie prezentacją polskiego folkloru i tańców narodowych.

Co w programie?

Turniej rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18, oferując pełen dzień rytmicznych i pasjonujących występów. Na parkiecie zobaczymy niezapomniane interpretacje takich polskich tańców jak kujawiak, mazur, polka, oberek i krakowiak. Każdy z tych tańców ma głęboko zakorzenione tradycje i odzwierciedla różnorodność regionalnych obyczajów. Występy odbywać się będą w podziale na siedem kategorii wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat, 19-26 lat, 27-39 lat, 40-50 lat, 50 lat i powyżej).

Turniej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 61 par z 18 zespołów bądź z instytucji delegujących w tym min.: ZPiT Kurpie Zielone z Białegostoku, ZPiT Powiśle z Puław, KTP Maki i Powoje z Krakowa, ZPIT Kortowo i ZPiT Warmia oba z Olsztyna oraz ZPiT Malbork.

Dlaczego warto przyjść?

Turniej "Bursztynowe Korale" to nie tylko okazja do podziwiania profesjonalnych występów, ale również wspaniała lekcja historii i kultury. Każdy taniec opowiada własną historię, przenosząc nas w świat emocji, energii i piękna tradycji. To wyjątkowa okazja, by bliżej poznać nasze dziedzictwo taneczne i celebrować je razem. Prezentacje turniejowe oceniać będzie komisja sędziowska w składzie: Milena Jurczyk, Jadwiga Banaś, Anetta Ciok, Katarzyna Hajdasz oraz sędzia główny – Mariusz Krupiński. Noty sędziowskie będzie przeliczał sędzia skrutiner – Grzegorz Rogacki.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji na odkrycie magii polskiego tańca.

Dołączcie do nas, na "Bursztynowych Koralach" i wspólnie uczcijmy nasze dziedzictwo taneczne! Wstęp wolny!

Honorowy Patronat

Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®

CIOFF Poland - Polska Sekcja CIOFF

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Jantar w partnerstwie z Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Bursztynowe Korale”

5.10.2024 – sala widowiskowo-sportowa CSE „Światowid” w Elblągu

Impreza w godz. 11 - 19