Co dalej ze szkołą nr 9?

„Budynek wymaga gruntownej modernizacji, której koszt równałby się z postawieniem nowoczesnego budynku edukacyjnego.” - możemy przeczytać w odpowiedzi prezydenta na interpelację radnego Rafała Traksa dotyczącą przyszłości Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie. Zobacz zdjęcia.

Do Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu w roku szkolnym uczęszcza 380 dzieci z klas 1-8 [dane z października 2024 r.]. „Obiekt ten powstały z myślą o obsłudze dużej ilości, w obecnych realiów demograficznych wydaje się być przewymiarowany. Jak wskazują mieszkańcy oraz środowiska oświatowe budynek ten wymaga termomodernizacji, a także przeglądu pod kątem racjonalności wykorzystania i ekonomicznej efektywności utrzymania” - napisał radny Rafał Traks (PiS) w interpelacji do prezydenta Elbląga.

Radny pyta o aktualny stan stan techniczny Elbląga oraz pomysły na wykorzystanie budynku w przyszłości.

Temat modernizacji Szkoły Podstawowej nr 9 wraca od kilku lat. We wrześniu ubiegłego roku w tej sprawie interpelowała radna Ewa Horbaczewska (KO). W jej interpelacji czytamy: „Jest placówką rozwojową ze względu na powstające w jej obwodzie nowe bloki mieszkalne oraz planowane powstanie osiedla mieszkalnego na Modrzewinie. Od wielu lat Gmina Elbląg bagatelizowała stan techniczny tego obiektu. Pomimo wykonanych dwukrotnie audytów termomodernizacyjnych, do remontu szkoły nie doszło. Ponadto gmina nie zapewniała środków na likwidację najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych usterek. Z roku na rok następowała dalsza degradacja budynku. Obecna kontrola techniczna wykazuje, że obiekt nie jest bezpieczny w bezpośrednim sąsiedztwie ścian zewnętrznych. W zaleceniach wykazano, że termomodernizację należy traktować priorytetowo ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników. - czytamy w interpelacji radna pyta o to czy czy szkoła jest uwzględniona w najbliższych planach termomodernizacyjnych elbląskich placówek oświatowych?

fot. Anna Dembińska

Przypomnijmy, że na opracowanej w 2021 r. liście placówek, które najbardziej wymagają remontu znalazł się blok żywieniowy w Szkole Podstawowej nr 9 (Koszt remontu oszacowano wówczas na 1,8 mln zł).

Jakie są perspektywy Szkoły Podstawowej na modernizację? W wielkim skrócie: nieciekawe i zainteresowani muszą uzbroić się pokłady cierpliwości.

W odpowiedzi na wrześniową interpelację radnej Ewy Horbaczewskiej (dot. termomodernizacji): „W pierwszej kolejności na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowej pierwszych dwóch obiektów edukacyjnych: Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Żłobka Miejskiego nr 5. We wszystkich placówkach konieczne jest również wykonanie audytu energetycznego. Mając na uwadze powyższe, po zakończeniu prowadzonych analiz dotyczących kolejnych obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów oświatowych, informacja dot. realizacji następnych zadań termomodernizacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości.” - czytamy w odpowiedzi Michała Missana.

W kwietniu w sprawie modernizacji szkoły też nie widać postępu. „Budynek wymaga gruntownej modernizacji, której koszt równałby się z postawieniem nowoczesnego budynku edukacyjnego. W 2016 r. powstała dokumentacja projektowa zakładająca termomodernizację obiektu. Szacunkowy koszt wtedy opiewał na kwotę przekraczającą 14 000 000 zł.” - informuje Michał Missan w odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Traksa.

W planach miasta nie ma pomysłu likwidacji szkoły. Co jednak nie wyklucza zmian związanych z lepszym wykorzystaniem przestrzeni wokół szkoły i bardziej efektywną organizacją. Przypomnijmy, że jedna z filii Biblioteki Elbląskiej znajduje się w budynku szkoły (przy czym prowadzi do niej osobne wejście i jest organizacyjnie wydzielona z części budynku).