Wieża widokowa gotowa na majówkę

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Od 1 maja do 30 września 2025 roku mieszkańcy Elbląga oraz turyści odwiedzający miasto będą mogli ponownie podziwiać panoramę Elbląga z tarasu widokowego na wieży Katedry pw. Świętego Mikołaja. To wyjątkowa atrakcja, która co roku przyciąga wielu miłośników pięknych widoków.

Aby dostać się na szczyt wieży, trzeba pokonać dokładnie 365 schodów. Wysiłek jednak zdecydowanie się opłaca, bo z tarasu rozciąga się widok, który zapiera dech w piersiach. Wieża będzie dostępna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, z wyjątkiem poniedziałków, kiedy to obiekt jest zamknięty. Szczegółowy harmonogram prezentuje się następująco: Wtorek – Piątek: 10:00 – 17:00 Sobota: 10:00 – 14:00 Niedziela: 14:00 – 17:00 Ostatnie wejście możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem. Wstęp na taras widokowy jest odpłatny – bilet normalny kosztuje 20 zł, a ulgowy – 10 zł. Dzieci do 4 lat mogą wejść bezpłatnie. Bilety dostępne są w kasie Katedry.

informacja UM Elbląg