O codzienności w dawnej Rzeczypospolitej

Historie opowiadane z perspektywy „zwykłych ludzi” cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelniczek i czytelników. Bardzo chętnie sięgamy po wydawnictwa, które pokazują codzienność chłopów, mieszczan czy drobnej szlachty. W ten nurt znakomicie wpisują się książki prof. Mateusza Wyżgi. Spotkanie z autorem odbędzie się 23 marca, o godz. 18:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę poprowadzi dr Radosław Kubus. Wstęp wolny.

Prof. Wyżga jest historykiem i demografem historycznym, wykładowcą na Uniwersytecie Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego badania koncentrują się na historii zwykłych ludzi, mikrohistorii, migracjach, genealogii i regionalizmie. Jest autorem cenionych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek wydanych nakładem Wydawnictwa Znak Horyzont: „Chłopstwo. Historia bez krawata” oraz najnowszej „Polska sarmacka. Historia zwykłych ludzi”.

W „Polsce sarmackiej” autor zabiera nas w podróż po rozległej Rzeczpospolitej Obojga Narodów – od Bałtyku po stepy za Dnieprem – pokazując świat, w którym niemal każdy był uzbrojony, życie bywało kruche, a codzienność wymagała nieustannej czujności. To opowieść o ludziach żyjących między XVI a XVIII wiekiem, którzy mimo przemocy, biedy i niepewności trwali w swoim świecie, przekazując nam język, kulturę i doświadczenie.

Mateusz Wyżga zagląda tam, gdzie rzadko kieruje się historyczne spojrzenie: do kuchni, obejścia, karczmy. Pyta, co robił husarz, gdy nie walczył, i jak wyglądał dzień chłopki poza momentem narodzin dziecka. Z pozornie drobnych śladów buduje fascynującą opowieść o przeszłości bliskiej, bo ludzkiej.

Zapraszamy na spotkanie, które będzie nie tylko rozmową o książce, ale też refleksją nad tym, dlaczego dziś tak bardzo potrzebujemy historii pisanej „od dołu” – historii, w której możemy odnaleźć siebie.