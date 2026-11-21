O madonnie w Kamieniczkach

Zapraszamy miłośników historii i kultury Elbląga na spotkanie poświęcone muzeom Lubeki i Lüneburga oraz Elbląskiej Madonnie Szafkowej – jednemu z najcenniejszych dzieł sztuki gotyckiej z Elbląga, która obecnie znajduje się Ostpreußisches Landesmuseum w Lüneburgu. Odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada, o godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4.

Spotkanie jest pokłosiem zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu wyjazdu studyjnego do Lüneburga, Lubeki i tamtejszych muzeów w roku obchodów 780 rocznicy nadania Elblągowi praw miejskich.

rganizatorami są: Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu oraz Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu.