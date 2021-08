O miłości niebanalnie w Bażantarni

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na kolejne popołudnie w Bażantarni. W najbliższą niedzielę (8 sierpnia) odbędzie się koncert zespołu „Plateau” pod tytułem "O miłości niebanalnie".

Muzycy słyną z fenomenalnych koncertów, których zagrali już ponad 850! To twórcy bestsellerowego albumu "Projekt Grechuta" (z odważnymi aranżacjami piosenek Mistrza), autorzy przebojów "Niebezpiecznie piękny świt", "Nic nie pachnie jak Ty" (duet z Renatą Przemyk), ale przede wszystkim jest to zespół, który na żywo potrafi zaczarować, wzruszyć i rozbawić publiczność do łez. Ich koncerty są połączeniem liryki i elementów kabaretowych z dużą dawką autoironii. Zespół bawi się muzyką, używając nie tylko gitar, ale także... piły do drewna, butelki czy cymbałek.

Występowali zarówno na otwarciu Przystanku Woodstock (dla pół miliona osób!) jak i w Filharmonii Narodowej, Teatrze Roma, łódzkiej Atlas Arenie i legendarnej "Piwnicy Pod Baranami". Mają na koncie 6 płyt i współpracę z takimi artystami jak: Martyna Jakubowicz, Renata Przemyk, Wojciech Waglewski, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Lech Janerka. Ich autorskie piosenki mają ponad 5 mln odsłon w Internecie.

W muszli koncertowej w Bażantarni wystąpią z własnymi i niepowtarzalnymi wersjami utworów Leonarda Cohena (w nowych tłumaczeniach, które umieścili na swojej najnowszej płycie "Projekt Cohen"), Marka Grechuty (którego utwory nagrali na swojej płycie "Projekt Grechuta" z 2011 roku) oraz w autorskim repertuarze.

„Plateau” wystąpi w składzie: Michał Szulim - wokal, teksty, gitara; Karol Kowalczyk – gitary; Marcin Lizak - bas, gitara, akordeon, Mirosław Rudziński – perkusja.

Początek koncertu o godz. 17, wstęp wolny. Przed koncertem, z inicjatywy aktora elbląskiego teatru Mikołaja Ostrowskiego, będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz elbląskiego Schroniska dla Zwierząt. Z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne przypominamy o limicie miejsc na widowni, zabraniu maseczek, zachowaniu odległości.

Tegoroczna edycja Salonu odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa wamińsko-mazurskiego i prezydenta Elbląga. Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Projekt realizowany jest przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Patroni medialni: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Telewizja Truso i RMF Classic - współpraca redakcyjna.