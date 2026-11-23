O relacjach w sieci

W środę, 2 grudnia, o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha na spotkanie autorskie z Aldoną Wleklak – pisarką i dziennikarką wokół książki „W niewoli Tindera”. Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

„W niewoli Tindera” to reportaż oparty na dziennikarskim śledztwie, które odsłania metody oszustw w aplikacjach randkowych. Przedstawione mechanizmy manipulacji są uniwersalne i z powodzeniem wykorzystywane także w mediach społecznościowych, komunikatorach, grupach dyskusyjnych czy nawet podczas rozmów w grach online. Wszędzie tam, gdzie ludzie szukają relacji, zrozumienia i zwykłej życzliwości. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak działają uniwersalne metody socjotechniki i romance scamu, dlaczego tak łatwo ulec relacji budowanej przez ekran oraz jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i chronić swoje emocje, dane osobowe oraz finanse. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Światy zewnętrzne – relacje w świecie rzeczywistym i cyfrowym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.