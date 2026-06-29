Od Senetu do szachów – dawne planszówki

odczas tegorocznych zajęć wakacyjnych w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu poznamy dawne gry planszowe. Z pewnością większość z nas grała kiedyś w takie gry, jak warcaby, chińczyk lub szachy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że historia planszówek sięga starożytności.

To wtedy powstały takie gry, jak Senet, królewska gra z Ur, młynek lub różne odmiany gry znanej dziś jako „kółko i krzyżyk”. Takie gry stanowiły nie tylko rozrywkę, ale rozwijały umiejętności logicznego myślenia i przewidywania. W trakcie zajęć będzie można wypróbować zasady dawnych gier w praktyce. Nie zabraknie też Hnefatafl, czyli dawnej gry Wikingów. Zajęcia połączą naukę z rozrywką i są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych historią i tradycyjnymi formami zabawy.

Zajęcia odbywać się będą w każdy wakacyjny wtorek i czwartek, w godzinach 11.00–13.00, na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. W przypadku wysokich temperatur spotkania zostaną przeniesione do klimatyzowanej sali edukacyjnej, aby zapewnić uczestnikom komfortowe i bezpieczne warunki.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.