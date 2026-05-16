UWAGA!

----

Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku

 Elbląg, Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku
(fot. RG)

W sobotę wieczorem Elblążanie i goście wędrowali po starówce między muzeum, Galerią EL a Bramą Targową. W każdym z tych miejsc można było posłuchać ciekawych historii i nacieszyć oko różnego rodzaju skarbami na wystawach. A na koniec spojrzeć na miasto nocą z wieży Katedry św. Mikołaja.

Chętnych do słuchania ciekawych historii nie brakowało, co mamy nadzieję widać na zdjęciach. Nasz szczególnie zainteresowała nowa wystawa w Muzeum Archeologiczno-Historycznym, na której zgromadzono eksponaty podarowane przez mieszkańców lub zakupione przez tę instytucję w ciągu trzech ostatnich lat.

- Jak widać, to nie jest wystawa tematyczna, bo są na niej elementy kolekcji sztuki, przedmiotów z PRL, związanych z etnoografią, artefakty związane z elbląskim przemysłem i wiele innych. Łączy je kilka spraw. Po pierwsze dotyczą Elbląga, po drugie – wiele z nich zostało podarowanych przez Elblążan lub osoby, które są przychylne naszemu miastu albo też kupione przez nas, bo śledzimy różnego rodzaju aukcje - informuje Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego. – Na wystawie zaprezentowaliśmy te, które uważamy za najważniejsze, to oczywiście nasz subiektywny wybór według gustów i zainteresowań poszczególnych kuratorów, a jest ich tym razem pięcioro – dodał dyrektor. A są to Joanna Fonferek-Grajek, Alicja Janiak, Alicja Jung, Michał Kozłowski i Paweł Wlizło.

Licznie odwiedzający muzeum goście mieli okazję także wysłuchać prelekcji o najciekawszych darach i zakupach, jakie trafiły tu w ostatnich trzech latach, przenieść się w czasie do epoki wikingów, o której opowiadał dr Jakub Jagodziński czy Gotów, o których opowiadał Grzegorz Stasielowicz. Nie zabrakło też wykładu o Krzyżakach w Elblągu (Tomasz Stężała), pokazów strzelania z łuku czy odwiedzi w wikińskiej chacie.

  Elbląg, Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku
(fot. RG)

Z kolei w Centrum Sztuki Galeria EL na odwiedzających czekały warsztaty oraz cztery stałe wystawy, po których oprowadzali pracownicy tej instytucji, a Noc Muzeów zakończył mapping na głównej ścianie byłej świątyni, czyli audiowizualny pokaz opowiadający o historii tego miejsca.

Komu jeszcze było mało, miał okazję posłuchać ciekawych historii przewodników turystycznych w Bramie Targowej, a na koniec wdrapać się po 365 schodach na wieżę Katedry św. Mikołaja, by podziwiać nocny Elbląg jak z lotu ptaka.

RG

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku
Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku
Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku
Od wikingów po mapping, czyli Noc Muzeów po elbląsku

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 