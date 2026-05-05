To spotkanie odsłoni kolejną kartę historii Kanału Elbląskiego. Już 12 maja w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej uczestnicy zobaczą przedpremierowy film, wezmą udział w dyskusji i poznają najnowsze ustalenia dotyczące turbiny pochylni Całuny. Wydarzenie odbywa się w jubileuszowym roku 75-lecia WMBP w Elblągu oraz w czasie Tygodnia Bibliotek, którego hasło brzmi: „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz”.

Sławomir Dylewski ze Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula, organizacji od lat popularyzującej Kanał Elbląski i jego dziedzictwo, zaprezentuje efekty roku poszukiwań, które doprowadziły do odkrycia, stawiającego turbinę pochylni Całuny w zupełnie nowym świetle. Podczas spotkania udowodnimy, jak wiele wciąż można odkryć w historii jednego z najcenniejszych technicznych zabytków regionu.

Spotkanie pn. Odkrywamy kolejne tajemnice Kanału Elbląskiego opierać się będzie na pokazie przedpremierowego filmu, rozszerzającej prezentacji oraz rozmowie z prowadzącym, który przybliży również trzy najnowsze filmy z cyklu „Nowe Tajemnice Kanału Elbląskiego”. To propozycja dla miłośników historii, regionu, techniki, turystyki, nauczycieli, uczniów, pasjonatów dziedzictwa kulturowego i wszystkich, którzy chcą spojrzeć na Kanał Elbląski z nowej perspektywy. Wydarzenie wpisuje się w ideę Tygodnia Bibliotek, bo właśnie biblioteka staje się miejscem spotkania, odkrywania i dzielenia się wiedzą. Podczas spotkania będzie można także zakupić książkę „Pochylnia Buczyniec. Album Steenkego z 1865 r.” oraz materiały informacyjne i mapy.

Zapraszamy 12 maja na godz. 17 do czytelni (I piętro) Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25. Organizatorami wydarzenia są: Navicula Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz Sławomir Dylewski.