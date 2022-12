Odszedł Bogusław Stolarski

W wieku 84 lat zmarł Bogusław Stolarski, były dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Kierował nią przez 35 lat, wychowując kolejne pokolenia elbląskich muzyków.

- Jeszcze przedwczoraj rozmawialiśmy przez telefon, składał mi życzenia z okazji imienin. Wiadomość o jego odejściu spadła na nas nagle. Wydawało się, że jest niezniszczalny, po prostu świetny przedwojenny materiał, człowiek-skała, do końca z intelektem na najwyższym poziomie – mówi Andrzej Korpacki, obecny dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Bogusław Stolarski zmarł 1 grudnia w wieku 84 lat. W latach 1977-2012 kierował elbląską szkołą muzyczną. Jeszcze 30 września uświetnił swoją obecnością obchody jej 75-lecia.

- Chciałbym wszystkim podziękować, nie spodziewałem się takiego wsparcia – mówił wówczas wyraźnie wzruszony Bogusław Stolarski. I wspominał. - Do pracy do Elbląga przyjechałem w okolicznościach dramatycznych z Malborka, gdzie prowadziłem założoną przeze mnie szkołę muzyczną. Rok 1977. Zmarł Józef Karpiński, z którym się znałem, spotykaliśmy się na wspólnych naradach w województwie gdańskim. Wicewojewoda elbląski chciał, bym pracował w Elblągu. A w tym czasie ówczesny minister edukacji wprowadził nową dziesięcioletnią szkołę, rok szkolny kończył się 4 czerwca, a miał się rozpoczynać 15 sierpnia. Wszyscy się zastanawiali, co to będzie. Jako nowy dyrektor musiałem wprowadzać reorganizację, przeżyłem z tego powodu strajki w szkole. Przez kilka lat szkoła pracowała wówczas jako szkoła drugiego stopnia, też się rozwijała. Po czym jak tylko minister się zmienił, wróciliśmy do starego schematu – wspominał.

Bogusław Stolarski swoją muzyczną karierę zaczynał w Filharmonii w Łodzi (1958-1962), następnie był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Gdańsku (1962-1972), dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku, którą założył (1972-77), a następnie aż do emerytury w 2012 roku – dyrektorem ZPSM w Elblągu. Był również wykładowcą w białostockiej filii Akademii Muzycznej w Warszawie. Jego podopieczni zdobywali liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i europejskich.

Za swoją działalność otrzymał nagrody od ministra kultury, wojewody elbląskiego i prezydenta Elbląga. Został uhonorowany również medalem 750-lecia Elbląga, brązowym medalem Gloria Artis, złotą odznaką ZNP Zasłużony Działacz Kultury, a w 2009 roku elbląska młodzież przyznała mu tytuł Osobowości Regionu.