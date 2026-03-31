W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego JANTAR. To prestiżowe wydarzenie co roku przyciąga do Elbląga liczne grono tancerzy z całej Polski oraz miłośników tańca towarzyskiego. Turniej stanowi doskonałą okazję do integracji środowiska tanecznego oraz popularyzacji tej widowiskowej dyscypliny sportu.

Głównym celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników i par tanecznych, którzy rywalizować będą o miejsca na podium oraz cenne punkty w ogólnej klasyfikacji sportowej.

Turniej rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do około godziny 20:00. W pierwszej części wydarzenia na parkiecie zaprezentują się dzieci i młodzież stawiający pierwsze kroki w tańcu sportowym. Następnie publiczność będzie mogła podziwiać występy tancerzy reprezentujących klasy E, D i C. Finałową część dnia stanowić będą emocjonujące prezentacje najbardziej zaawansowanych par, w większości z klas C i B.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga i regionu do udziału w wydarzeniu. Turniej JANTAR to nie tylko sportowa rywalizacja na wysokim poziomie, ale również wyjątkowe widowisko pełne emocji, elegancji i profesjonalnej oprawy artystycznej.

Informacje organizacyjne:

Miejsce: sala widowiskowo-sportowa CSE „Światowid” w Elblągu

Termin: 18 kwietnia 2026 r., godz. 10:00–20:00

Bilety:

– trybuny: 40 zł (bilet ważny przez cały dzień)

– stoliki: 70 zł (bilet ważny na jeden blok)

Zapraszamy do wspólnego przeżywania tanecznych emocji na najwyższym poziomie!