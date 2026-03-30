Koniec Plusligi w Elblągu

Tylko sezon trwała przygoda Elbląga z siatkarską Plusligą. Dziś (30 marca) Barkom Kazany Lwów poinformował o wyprowadzce z naszego miasta.

Od kilkunastu dni siatkarski światek obiegały informacje o wyprowadzce rozgrywającego w Pluslidze swoje mecze domowe w Elblągu Barkomu Każany Lwów. Dziś (30 marca) lwowski klub podziękował Elblągowi za gościnę.

„Jesteśmy szczerze wdzięczni temu gościnnemu miastu za wszystkie emocje, których tu doświadczyliśmy. Za atmosferę, która inspirowała, za ciepło, które czuliśmy podczas każdego meczu, i za ludzi, którzy otworzyli swoje serca dla naszej drużyny. Czuliśmy się u Was jak w domu. (…) Byliście i jesteście częścią naszej drużyny. Na zawsze pozostaniecie w sercach każdego z nas. Atmosfera jaką stworzyliście na trybunach była niesamowita. Wspieraliście nas w dobrych i złych momentach dla zespołu. To było odczuwalne przez nas każdego dnia. Nasza przygoda z występami w Elblągu to niestety w tym momencie rozdział zamknięty. Bardzo dziękujemy za wspaniały czas, było nam u Was cudownie.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych klubu.

Może i było cudownie, ale patrząc po decyzji klubu, w innym miejscu może być jeszcze bardziej cudownie. Nieoficjalnie mówi się, że Barkom wyląduje na Śląsku, w Jastrzębiu–Zdroju.

Urząd Miejski poinformował, że ekwiwalent reklamowy okresie od października 2025 r. do końca lutego 2026 r. wyniósł 8,3 mln zł.

- Szacuje się, że obecność zespołu w Elblągu przełożyła się na około 2 miliony złotych wpływów do lokalnej gospodarki. Był to efekt m.in. wynajmu mieszkań przez zawodników oraz codziennych wydatków drużyny. Organizacja meczów ligowych generowała również przyjazdy drużyn przeciwnych, sztabów szkoleniowych, personelu technicznego, przedstawicieli mediów oraz kibiców. Wydarzenia te przekładały się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi lokalne, w szczególności w sektorach hotelarstwa i gastronomii, co pośrednio wspierało funkcjonowanie i rozwój lokalnych przedsiębiorstw - napisali urzędnicy w komunikacie przesłanym do mediów.

Po 10 tys. zł otrzymały IKS Atak i MKS Truso, elbląskie kluby, w których trenują młodzi siatkarze. Z naszych informacji wynika, że do 27 lutego promocja Elbląga przez Barkom dotychczas kosztowała 291 056,91 zł netto (358 tys. zł brutto) minus koszty wynajmu Hali Sportowo-Widowiskowej (800 zł za mecz i 50 zł za godzinę treningu). Umowa z MOSiR-em na wynajmowanie hali obowiązuje do 30 czerwca 2026 r. Czekamy na informacje dotyczące umów na marzec 2026 r.

Przypomnijmy, że lwowskie Nietoperze swoje mecze dotychczas rozgrywali już w Krakowie, Wieluniu i Tarnowie. Elbląscy kibice spragnieni Plusligowych emocji w następnym sezonie mogą jeździć na mecze do Gdańska, gdzie występuje Trefl lub do Olsztyna, gdzie gra Indykpol. W Elblągu pozostaną dwie trzecioligowe drużyny: męski Atak i żeńskie Truso.