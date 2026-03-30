Układ restrukturyzacyjny: zatwierdzony

25 marca Sąd Rejonowy w Elblągu zatwierdził układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Związkowego Klubu Sportowego Olimpia Elbląg. To przełomowy moment dla klubu, który kończy jeden z najtrudniejszych etapów walki o uporządkowanie finansów i daje realną szansę na spokojniejsze, bardziej stabilne funkcjonowanie w kolejnych latach.

Układ przyjęty mimo trudnej sytuacji

W głosowaniu nad układem wzięło udział 23 z 50 wierzycieli uprawnionych do głosowania, a poparcie dla propozycji układowych w ujęciu ogólnym wyniosło 80,71% wartości wierzytelności głosujących. Choć układ nie został przyjęty w jednej z grup wierzycieli, sąd uznał go za zatwierdzony na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, ponieważ spełnione zostały ustawowe warunki dla takiego rozstrzygnięcia.

Co zakłada porozumienie?

Przyjęty układ porządkuje sposób spłaty zobowiązań wobec różnych grup wierzycieli. Wierzyciele publicznoprawni, podmioty świadczące pracę lub usługi na rzecz klubu oraz wierzyciele finansujący mają otrzymać spłatę 100% należności według harmonogramu rozłożonego nawet na 47 lub 54 miesiące, a pozostali wierzyciele - 70% wierzytelności głównej, przy jednoczesnym umorzeniu pozostałej części oraz odsetek. Z dokumentów złożonych do akt postępowania wynika, że takie rozwiązanie daje wierzycielom lepszą perspektywę niż scenariusz upadłościowy.

Nowy etap dla Olimpii

Restrukturyzacja ma pozwolić klubowi dalej funkcjonować, wypracowywać przychody i regulować zobowiązania w sposób uporządkowany. Plan zakłada m.in. zmiany organizacyjne, optymalizację kosztów, rozwój źródeł przychodów i nowe działania komercyjne. To efekt wielu miesięcy pracy, negocjacji i odpowiedzialnych decyzji, które mają chronić Olimpię przed najgorszym scenariuszem i otworzyć przed nią nowy, stabilniejszy rozdział.

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział w tym procesie – władzom miasta z dr Michałem Missanem, Prezydentem Miasta Elbląga na czele, radcy prawnemu dr Dagmarze Uhryn (Kancelaria UHRYNLegal) za profesjonalne i merytoryczne przeprowadzenie Klubu przez proces restrukturyzacji, przedstawicielom Klubu za odwagę w podjęciu tego wyzwania, konsekwencję w działaniu i odpowiedzialność za przyszłość Klubu, wszystkim współpracownikom i doradcom za ogrom pracy, zaangażowanie i gotowość do działania w każdym momencie, sponsorom, którzy pozostali z Klubem w tym wymagającym okresie i realnie wsparli jego dalsze funkcjonowanie, a także wierzycielom oraz wszystkim osobom, które wykazały się zrozumieniem i wsparciem w tym wymagającym czasie. Dziękujemy przede wszystkim Kibicom za cierpliwość i nieustanne bycie razem.