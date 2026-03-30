Zaprojektowali nową ścieżkę rowerową przy Kanale Elbląskim

Czterysta tysięcy złotych kosztował projekt odcinka trasy rowerowej Canal Velo, która będzie przebiegała przez gminę Pasłęk. Obecnie gmina czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Ścieżka ma prowadzić m.in. wzdłuż Kanału Elbląskiego, a przy pochylni Buczyniec zaprojektowano licznik rowerów, który będzie monitorował ruch, oraz miejsce postoju, stojaki i stację ładowania USB.

Canal Velo to planowana sieć tras rowerowych wzdłuż Kanału Elbląskiego. Szlak ma łączyć miejscowości regionu i ułatwić turystykę rowerową w atrakcyjnym, nadwodnym terenie. Szerzej o nim pisaliśmy w tym artykule. Szlak ma biec m.in. przez gminy Elbląg, Pasłęk, Rychliki, a także Miłomłyn, Ostródę, Małdyty i Iławę. Gotowy jest już projekt 14 km trasy Canal Velo w gminie Pasłęk. Kosztował 400 tys. zł. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowo-Inżynierska Łukasz Wiśniewski.

- Aktualnie oczekujemy na pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Elblągu. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej oraz jej oznakowanie na odcinku ponad 14 km na terenie gminy Pasłęk. Trasa przebiegać będzie wzdłuż Kanału Elbląskiego, następnie drogą wojewódzką 526 oraz drogą powiatową do miejscowości Dargowo i dalej drogą gminną w kierunku Awajek. Od skrzyżowania dróg gminnych do Awajek zaplanowano budowę odcinka o nawierzchni asfaltowej na (907 m), natomiast do granicy gminy – odcinka z kruszywa łamanego (1 653 m) – mówiła podczas ostatniej (26 marca) sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Elżbieta Wasiuk

Przy pochylni Buczyniec zaprojektowano licznik rowerów, który będzie monitorował ruch, miejsce postoju, stojaki oraz stację ładowania USB. W miejscowości Awajki powstanie drewniana wiata rekreacyjna na utwardzonym terenie z kostki betonowej, wyposażona w siedziska, stół, kosze na odpady i stojak na rowery. Przy wiacie wykonane zostanie oświetlenie fotowoltaiczne.

Budowa Canal Velo jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027”. Wniosek o dofinansowanie składa Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Po uzyskaniu dofinansowania, każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za realizację odcinka trasy na swoim terenie.

