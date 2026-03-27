Nareszcie weekend: sportowo, duchowo i kulturalnie

27 marca odbędzie się kolejna Ekstremalna Droga Krzyżowa. Każdego, kto chce wyruszyć na EDK, organizatorzy zapraszają do kościoła Św. Brata Alberta w Elblągu na Mszę św. o godzinie 20. Do wyboru pięć tras, szczegóły w linku.

W dniach 27-29 marca w Elblągu w halach sportowych Szkoły Podstawowej nr 11 odbędzie się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt w kategorii U12 MINI ELBASKET. Wraca po 7 latach przerwy, to jego 24. edycja. Rozgrywki będą przeprowadzane z podziałem na grupy i system pucharowym. Wielkie finały odbędą się 29 marca o godzinie 11, a uroczyste zakończenie zaplanowane jest na godzinę 13.

W elbląskim muzeum zostanie otwarta kolejna wystawa. Ekspozycję Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025 będzie można oglądać od 27 marca do 10 kwietnia 2026. Wystawa ukazuje różne aspekty powojennych dziejów naszego regionu na przestrzeni ostatnich ośmiu dekad. Wernisaż odbędzie się 27 marca o godzinie 17.

28 marca Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawach: „1477 PCV.” Mateusza Pęka oraz „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie” Łukasza Patelczyka. W rolę prowadzących wcielą się: Maciej Olewniczak, współkurator wystawy „1477 PCV." oraz Joanna Mierzejewska, kuratorka wystawy „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie”. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL - odbędzie się w godz. 12-13.30.

28 marca o 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się koncert charytatywny, którego głównym celem jest zebranie jak największych środków na leczenie Leosia Bukato, który choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną. To wydarzenie powstało z potrzeby serca - muzyka, ludzie i realna pomoc spotkają się jednego wieczoru w jednym miejscu. Zagrają Tomasz Organek, RAV KOZIK, Gracjan Kalandyk, wydarzenie poprowadzi Rafał Zemke. Więcej informacji, także o biletach, tutaj.

Elbląg będzie gospodarzem ósmej edycji gali Strike King. Wydarzenie odbędzie się 28 marca o godz. 18:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Kibice zobaczą pojedynki w formule kickboxingu w małych rękawicach, która należy dziś do najbardziej widowiskowych odmian sportów uderzanych. Bilety na galę są dostępne w serwisie Eventim.

28 marca parafia katedralna zaprasza na koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Janusza, Gabrieli, Dominiki i Zuzanny Borowskich - odbędzie się w katedrze św. Mikołaja o 19.

29 marca zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic do udziału w wyjątkowym wydarzeniu charytatywnym, organizowanym przez młodzież tworzącą grupę „Biegniemy na pomoc” z I Liceum Ogólnokształcącego, które odbędzie się na malowniczej polanie w Bażantarni w Elblągu. Wpisowe na bieg wynosi symboliczne 5 zł, a cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież doświadczające przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w całej Polsce. Do wyboru dwie trasy, szczegóły w linku.

Również 29 marca kolejny raz odbędzie się Jarmark Wielkanocny „Pogrzeb żuru i śledzia”. To wydarzenie, które w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, co roku gromadzi odwiedzających z naszego miasta i regionu. Tegoroczny Jarmark rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 17.

Warsztaty Terapii Zajęciowej zapraszają na wystawę fotografii uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty. Wernisaż „Portretu Nieoczywistego” odbędzie się 29 marca o godzinie 12 w Kamieniczkach Elbląskich przy ulicy Św. Ducha 3-4 w Elblągu.

