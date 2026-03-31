Sześć nowych rezerwatów przyrody

„Szczawiowy Jar”, „Dolina Kamienicy” i „Dolina Grabianki” to trzy nowe rezerwaty, które miałyby powstać w gminie Tolkmicko. Wnioski o ich utworzenie już złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Kolejne trzy są planowane na Mierzei Wiślanej.

Informację o wnioskach złożonych w RDOŚ w Olsztynie o utworzenie nowych rezerwatów przyrody przekazał zastępca leśniczego Nadleśnictwa Elbląg Jan Utrysko, który był gościem na ostatniej (26 marca) sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku. Podkreślmy, że to nie Nadleśnictwo Elbląg zawnioskowało o nowe rezerwaty przyrody, a Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej , Klub Przyrodników - ogólnopolska, pozarządowa organizacja ekologiczna i Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej.

- Propozycje rezerwatów mają status projektowanych, co oznacza, że wnioski o utworzenie rezerwatów zostały złożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która to będzie je rozpatrywała – wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg.

Pierwszy z zawnioskowanych rezerwatów to „Dolina Kamienicy” - 207,52 ha, gmina Tolkmicko. Celem miałoby być zachowanie leśnej doliny rzecznej - kompleksu potoków i lasów bukowych. Drugi to „Dolina Grabianki” - 226,07 ha, również gmina Tolkmicko. Jego zadaniem miałoby być zachowanie głęboko wciętych dolin naturalnych potoków leśnych z lasami bukowymi na zboczach. Oba te wnioski złożył Klub Przyrodników.

O jeden nowy rezerwat w gminie Tolkmicko zawnioskował Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. To „Szczawiowy Jar” - 57,32 ha, a jego zadaniem ma być ochrona ponad 160-letnich drzewostanów bukowych i bogatej mozaiki siedlisk o znaczeniu wspólnotowym.

PKWE złożył też wnioski o powiększenie rezerwatu „Buki Wysoczyzny Elbląskiej” - 24,89 ha, gmina Tolkmicko. Tu pod ochroną są 140-letnie drzewostany bukowe, bogata mozaika siedlisk oraz związane z nimi siedliska rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Cel ochrony nie zmieniłby się. Zawnioskował również o powiększenie rezerwatu „Dolina Stradanki ” - 343,48 ha, gmina Tolkmicko. Cel ochrony nie zmieniłby się, a są nim: zachowanie i ochrona unikatowego krajobrazu doliny rzeki Stradanki z siecią bocznych dolinek oraz porastających te tereny płatów grądu subatlantyckiego, kwaśnej buczyny niżowej, lasu bukowo-dębowego oraz łęgów. To także ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz ochrona zwierząt, głównie awifauny.

Pozostałe propozycje nowych rezerwatów dotyczą Mierzei Wiślanej, a wnioski o ich utworzenie złożył Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej.

„Bory Mierzei Wiślanej” - 209,29 ha, Krynica Morska. Zadaniem byłoby utrzymanie i ochrona kompleksu najlepiej zachowanych na Mierzei Wiślanej płatów nadmorskiego boru bażynowego w niemal pełnym spektrum jego charakterystycznej, regionalnej postaci ze stanowiskami rzadkiej na Mierzei bażyny czarnej, bardzo licznej populacji tajęży jednostronnej i stanowiskami zimoziołu północnego oraz postaci przejściowych boru bażynowego w kierunku kwaśnych dąbrów typu pomorskiego, a także kwaśnej buczyny niżowej na skraju zasięgu, w tym płatu ze stanowiskiem cisa pospolitego i kosmatki olbrzymiej oraz olsu ze stanowiskiem pióropusznika strusiego.

„Mikołajkowe Wydmy” - 49,8 ha, również Krynica Morska. To utrzymanie i zachowanie największego nad Zatoką Gdańską stanowiska mikołajka nadmorskiego i jednej z najliczniejszych polskich metapopulacji lnicy wonnej oraz zachowanie istniejącego kompleksu siedlisk wydmowych (od wydm przednich do brunatnych), w tym jednego z najlepiej wykształconych fragmentów wydmy szarej w Polsce oraz stanowisk pozostałych gatunków roślin i grzybów rzadkich.

„Sztutowski Starodrzew” - 6,27 ha, Sztutowo. Celem rezerwatu byłoby utrzymanie i zachowanie jednego z najstarszych na Mierzei Wiślanej drzewostanów sosnowych (w wieku blisko 190 lat) i jednocześnie mało zmienionego płatu bażynowego boru nadmorskiego w charakterystycznej, regionalnej postaci. To jedyne znane obecnie na Mierzei Wiślanej stanowisko podrzenia żebrowca.

- Ponadto w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego wymieniony jest jeden projektowany rezerwat przyrody oraz 5 obszarów kwalifikujących się do objęcia ochroną rezerwatową. Propozycje te mogą być w zależności od podejścia ministerstwa bardziej lub mniej obligatoryjnie potraktowane podczas zatwierdzania Planu Urządzenia Lasu. Informacja na ten temat znajduje się w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego dostępnego pod tym linkiem – informuje Jan Piotrowski.

Dodajmy, że utworzenie rezerwatu przyrody w Polsce to proces wieloetapowy. Na początku teren jest rozpoznawany przez specjalistów, którzy oceniają jego walory przyrodnicze, takie jak obecność rzadkich gatunków roślin i zwierząt, unikalne ekosystemy czy naturalny charakter krajobrazu. Następnie przygotowywana jest szczegółowa dokumentacja zawierająca opis przyrody, mapy granic oraz uzasadnienie potrzeby ochrony. Na tej podstawie składany jest wniosek o utworzenie rezerwatu przez uprawnione instytucje. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy i samorządy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące planowanej formy ochrony. Następnie RDOŚ analizuje wszystkie zebrane informacje i ocenia, czy dany obszar spełnia wymagania formalne i przyrodnicze. Jeżeli decyzja jest pozytywna, dyrektor RDOŚ wydaje zarządzenie o utworzeniu rezerwatu przyrody, w którym określa jego nazwę, granice oraz zasady ochrony. Od tego momentu teren zostaje objęty szczególną ochroną, a jego użytkowanie jest ograniczone zgodnie z przepisami prawa.

Podczas wspomnianej już sesji Rady Gminy Tolkmicko wywiązała się dyskusja, czy "należy mnożyć rezerwaty" i czy może się to negatywnie przełożyć na rozwój gospodarczy regionu.