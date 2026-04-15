Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Let’s talk about Sunset

Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie indywidualnej "Let’s talk about Sunset". Oprowadzać będzie kuratorka wystawy Emilia Orzechowska. Podczas spotkania możesz dowiedzieć się, co może łączyć zachód słońca z kapitalizmem, niepokojem i… piłeczkami do tenisa stołowego?

Kiedy: 18.04.2026

Godzina: 12:00

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

W Let’s talk about Sunset Kornel Janczy zatrzymuje moment, który z natury powinien przemijać. Zachód słońca, zamiast kończyć dzień, trwa bez końca. Czas rozciąga się, gęstnieje, traci swój rytm. Zmrok nie nadchodzi.

Pejzaże przypominają znajome widoki – góry, morze, horyzont – lecz ich powtarzalność odbiera im spokój. Jednostajny dźwięk odbijanej piłeczki odmierza sekundy jak puls świata, który nie potrafi zasnąć. Sen miesza się z jawą, a ciało pozostaje w stanie nieustannego czuwania.

Monumentalne formy przywołujące kształt silników odrzutowych kierują spojrzenie ku niebu. Fascynacja prędkością splata się z niepokojem: podróż nie prowadzi już z miejsca na miejsce, lecz zawiesza nas pomiędzy czasami i strefami. Można lecieć tak szybko, by dogonić zachodzące słońce, ale nie można zatrzymać zmęczenia.

To opowieść o świecie, który nie zwalnia.

O pięknie, które powtarzane zbyt długo przestaje koić.

O świetle, które zamiast gasnąć, nieustannie przesuwa linię horyzontu.

Identyfikacja wizualna: Damian Nowak

Kuratorka: Emilia Orzechowska