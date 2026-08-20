Oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

CS Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie, które odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia 2026 roku o godz. 12:00. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii performansu, konceptualnych mistyfikacji oraz zakulisowych wydarzeń, które działy się na przestrzeni ponad 60 lat działań Galerii EL. Czym jest tytułowa rzeźba oszustka? Czy można rozpoznać ją w terenie?

Z prezbiterium oprowadzanie przeniesie się na empory, aby przyjrzeć się bliżej tekstylnym instalacjom Martyny Czop, stworzonym techniką haftu pętelkowego z materiałów z drugiego obiegu. Po “Rzeźbie oszustce” Kacpra Szaleckiego oraz po “i tylko wysp tych nie ma” Martyny Czop oprowadzać będzie ich współkurator Maciej Olewniczak.

Rzeźba oszustka

Tegoroczna edycja projektu rezydencyjnego „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe” w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu działa jako krytyczne laboratorium. Punktem odniesienia jest rok 1971. IV edycja Biennale Form przestrzennych, pod hasłem „Zjazd Marzycieli”, przeistoczyła koncepcję dzieła w przestrzeni w swoiste działania laboratoryjne, badawcze, eksperymentalne podkreślając znaczenie nazwy Laboratorium Sztuki Galeria EL i otwierając przestrzeń dla sztuki pojęciowej. Nowa formuła programowa zakładała, że każdy gest i proces mógł zyskać status dzieła, odrzucając tradycyjne podziały dyscyplinarne. Wymiana doświadczeń “galerników” doprowadziła do sieciowania się z wieloma instytucjami, między innymi z warszawską Galerią Pawła Freislera, Łódzkim Warsztatem Formy Filmowej i bydgoską Galerią TAK. Zaproszony do rezydencji Kacper Szalecki analizuje te zasoby i rezygnuje z bezkrytycznego celebrowania oficjalnych, lokalnych mitów.

Punktem wyjścia są trzy stalowe formy stojące na rogu ulicy Rycerskiej i Alei Tysiąclecia. W rzeczywistości powstały jako użytkowe stojaki na plakaty zaprojektowane przez Gerarda Kwiatkowskiego a wykonane w zakładach Zamech. Jednak w wyniku zbiorowej mistyfikacji, która przez lata szerzyła się w Elblągu, obiekty te przeszły całkowitą transformację, stając się w powszechnym odbiorze ikonicznymi rzeźbami z Biennale Form Przestrzennych.

i tylko wysp tych nie ma

Wystawa prezentowana na emporach Galerii EL to wielowymiarowa opowieść o lądach oddzielonych wodą. Artystka, wykorzystując technikę haftu pętelkowego, tworzy obiekty o niemal rzeźbiarskim charakterze. Bogactwo faktur – od szorstkiej juty i lnu, po miękką wełnę i bawełnę – buduje napięcie między materią a światłem. Widz staje przed tkaniną, która „pracuje”: wełna pochłania światło, nadając formom głębię i ciężar, podczas gdy len subtelnie je odbija, wprowadzając rytm i przestrzenną iluzję.

Wizja Martyny Czop wykracza jednak poza czystą estetykę medium. Jej wyspy bezludne to obszary o silnym ładunku symbolicznym i politycznym. Z jednej strony przywołują romantyczną tęsknotę za izolacją i duchowym absolutem, z drugiej – stają się figurą dystopii. W dobie antropocenu, nadprodukcji i galopującego konsumpcjonizmu, artystka pyta o granice naszej cywilizacji. Wykorzystując materiały z drugiego obiegu, Martyna Czop podejmuje proces „rekonstrukcji z odrzutu”. Każde wbicie igły jest tu aktem nadawania wartości temu, co zbędne; przekształcaniem porzuconej materii w autonomiczne, bezpieczne terytoria.

Wystawa w Galerii EL jest pokłosiem nagrody przyznanej przez Radę Programową instytucji w czasie 33. Salonu Elbląskiego w 2025 roku.

Więcej informacji na temat wystaw znajduje się na stronie Galerii EL.

Identyfikacja wizualna wystaw „Rzeźba oszustka” oraz „i tylko wysp tych nie ma”: Maciej Bychowski

Kuratorzy wystawy „Rzeźba oszustka”: Maciej Olewniczak, Maciej Bychowski

Kuratorzy wystawy „i tylko wysp tych nie ma”: Maciej Olewniczak, Joanna Mierzejewska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Rzeźba oszustka” Kacpra Szaleckiego oraz „i tylko wysp tych nie ma” Martyny Czop

Kiedy: 23.08.2026 r.

Godzina: 12:00

Miejsce: CS Galeria EL